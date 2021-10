KrP otti vihdoin kolmen pisteen kotivoiton

Nimekäs ykköskenttä oli jälleen voiton takuu. Se teki neljä maalia.

Jarmo Härmän valmentama Nokian KrP pelasi lauantaina kauden viidennen kotiottelunsa miesten salibandyliigassa ja otti vasta nyt ensimmäisen kolmen pisteen voiton.

Edellisistä neljästä oli kolme kertaa tullut kahden pisteen voitto Joona Rantalan tehtyä aina jatkoaikamaalin ja kerran yksi piste rl-tappion jälkeen.

Nytkin jatkoaika oli lähellä, sillä Seinäjoen Peli-Veljet nousi vajaata kahta minuuttia ennen loppua maalin päähän. Nyt KrP kuitenkin kesti ja voitti 6–5.

”Aloitimme loistavasti ottelun, mutta silti meni tiukoille. Mielestäni tämä oli jo neljäs kerta peräkkäin, kun pelaamme hyvän ottelun”, Härmä sanoi.

Nimekäs ykköskenttä oli jälleen voiton takuu. Se teki neljä maalia.

Morics Kruminsin alivoimalla tekemä 4–0-maali tuli jo ajassa 10.57.

Joona Rantala teki kaksi ja Henri Johansson yhden maalin.

”Ykköskenttä on toiminut koko kauden. Joni Henttonen aloitti kauden pakkina, mutta on nyt neljä ottelua pelannut ykkösen sentterinä Henrin ja Joonan kanssa”, Härmä sanoi.

Jokainen osasi odottaa juuri näiden pelaajien olevan tehokkaimpia.

Rantalan kolmen edellisen kauden saldo on ollut 64, 66 ja 65 tehopistettä, Johanssonin vastaavat luvut ovat 63, 57 ja 64 pistettä.

Ykköskentän puolustajista Miska Mäkinen on ollut kauden positiivisimpia yllättäjiä. Hän kokosi viima kaudella tehot 8+12=20 LaSB:ssä, nyt koossa on jo saldo 7+9=16 kahdeksassa ottelussa.

Sen sijaan kakkosketjulta Härmä ja kaikki muutkin odottavat enemmän tehoja. Nico Jonaeson on tehnyt kolme kautta putkeen vähintään 40 pistettä, mutta nyt hän on vain piste per ottelu tahdissa. Ketjun muilta pelaajilta Mikko Laaksolta ja Joonatan Kovaselta on myös lupa odottaa paljon enemmän.

Kovasen kolmen edellisen kauden maalimäärät ovat olleet 14, 18 ja 13 maalia. Nyt koossa on vasta yksi maali. Myös viime kaudella 13 maalia tehneen Simo Paulaharjun alkukausi on ollut pieni pettymys.

Valtteri Viitakoski teki SPV:tä vastaan kaksi maalia ja on myös jatkossa se pelaaja, jolta odotetaan tukea ykkösketjulle.

”Meillä on kolme ketjua, joista jokainen pystyy tekemään maaleja. Ykkösketju saa eniten vastuuta ylivoimalla, mutta kyllä jatkossa etenkin kakkosketjun pitää pystyä parempaan. Sen kokoonpano on vähän elänyt eikä kemiaa ole löytynyt, vielä. Kausi on toki vasta nuori”, Härmä sanoi.

”Meillä on ensi viikolla kolme ottelua ja odotan niissä peleissä onnistumisia jokaiselta. Nykymuotoinen salibandy on niin nopea peli, ettei kahdella kentällä jaksa koko ottelua”, Härmä perusteli mielipidettään.