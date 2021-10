Kojonkoski ehti valmentaa Kiinassa vuodesta 2018 lähtien.

Kiinan mäkihyppymaajoukkkueen valmennuksesta vastannut Mika Kojonkoski irtisanottiin työstään viime viikonloppuna, kertoo Yle.

Kojonkoskella, 58, oli sopimus Kiinan joukkueen kanssa 30. huhtikuuta 2022 asti, mutta vuodesta 2018 lähtien jatkunut yhteistyö päättyi puoli vuotta etuajassa ja ennen Pekingin olympialaisia.

Kojonkoski kertoo Ylelle, että hän on pyytänyt irtisanomisensa kirjallisena, mutta näin ei ole tapahtunut. Sopimus purettiin puhelinsoitolla.

Kojonkosken mukaan Kiinan urheilujohdon mielestä hänen valmennustyylinsä ei ollut riittävän vaativaa.

Kojonkosken lisäksi Kiinan mäkihypyn valmennuksesta ja huollosta saivat lähteä Janne Ylijärvi ja Janne Happonen. Myös kiinalaistutkija ja tulkki lopettivat yhteistyön ryhmän kanssa.

Urheilijat saivat tietää asiasta maanantai-iltana.

”Siellä oli kuulemma rivi urheilijoita, jotka halusivat lopettaa välittömästi. Se oli shokki kaikille. He ovat saaneet tehdä tätä turvallisessa ympäristössä ja olen ollut heille jonkinlainen isähahmo. Yritimme kääntää tämän positiiviseksi, että tämäkin on erilainen kokemus. Että tämäkin avartaa ja kasvattaa ja toimii oman kasvun peilinä. Toivottavasti tämä kokemus kantaa”, Kojonkoski kertoo Ylelle.

Kojonkosken esihenkilöt ovat vaihtuneet useaan kertaan vuoden 2018 jälkeen. Nyt mäkihypyn johtajana on Xu Gaohang. Hän on entinen toimistopäällikkö, joka on toiminut venäläisten valmentajien tulkkina.

Ennen Kiinan pestiään Kojonkoski työskenteli Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana vuosina 2013–2018. Kun määräaikainen paikka tuli uudelleen hakuun, Kojonkoski ei hakenut jatkokaudelle.

Kun Kojonkoski lopetti huippu-urheiluyksikön johtajana, hän totesi HS:lle: ””Nyt on erilaisen kokemuksen paikka.”

Kojonkoski on valmentanut myös Suomen, Itävallan ja Norjan mäkihyppymaajoukkueita.