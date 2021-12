Eetu Sikkinen on häikäissyt MM-kisoissa, vaikka pistesaldo on nollilla – päävalmentaja: ”Arviot läpimurrosta tehdään viimeisen pelin jälkeen”

Suomi kohtaa salibandyn MM-kisojen välierässä Tshekin perjantaina. Eetu Sikkinen saattaa olla tuolloin isossa roolissa.

Eetu Sikkinen on esiintynyt MM-kisoissa edukseen, vaikka pistesaldo ei ole auennut.

Aamulehti, Helsinki

Eetu Sikkinen on tekemässä hämmästyttävää temppua salibandyn MM-kisoissa Helsingissä. Jo tamperelaisen valinta Suomen kivikovaan joukkueeseen oli pieni yllätys, mutta suurempi sensaatio on nähty turnauksen edetessä. MM-kisojen ensikertalainen ei ole tyytynyt hajaminuutteihin, vaan on ottamassa suuren roolin, kun edessä ovat enää mitaliottelut.

Suomi voitti Slovakian puolivälierissä 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) ja kohtaa välierissä Tshekin perjantai-iltana.

Sikkinen on pelannut kaksi ottelua Suomen kakkosketjun keskellä. Tampereen Classicin hyökkääjä on esiintynyt enemmän kuin edukseen niin kovassa alkulohkoväännössä Ruotsia kuin puolivälierässä Slovakiaa vastaan.

Sikkinen ei loista pistepörssissä, mutta tämä ei ole yllätys. ”Puolustus on sitä, mitä minulta odotetaan MM-kisoissa. Ei minua napattu sinne pistepörssiä voittamaan”, Sikkinen sanoi Aamulehdelle jo marraskuussa.

Näin on myös käynyt, kuten pisterivi 0+0 osoittaa. ”Joo se osui oikeaan, pörssiä en tule voittamaan”, Sikkinen naurahti Slovakia-kamppailun jälkeen. ”Muuten olen tyytyväinen ja toivottavasti valmennuskin on tykännyt.”

Kahden suunnan työtä Sikkinen, 24, on tehnyt korkealla tasolla. Hän pelaa kypsästi ja vakuuttavasti keskikaistalla omalta maalilta vastustajan päätyyn asti. Sikkinen juoksee kaikki kiinni ja pelaa pallottomana mailalla erittäin hyvin. Hän käynnistää hyökkäyksiä syvällä omalla alueella ja luo ratkaisuillaan ja sijoittumisellaan tilaa taitaville laitureille Ville Lastikalle ja Peter Kotilaiselle hyökkäyksessä.

Slovakia-ottelu alkoi suomalaisittain helpottaa vasta avauserän lopulla. Ensimmäisen maalin värkkäsi Lastikka–Kotilainen-kaksikko, mutta tilastot eivät kerro kaikkea. Koko hyökkäys käynnistyi, kun Sikkinen juoksi alaspäin pallollisen kiinni, karvasi pelivälineen itselleen ja käynnisti pelin kohti vastustajan maalia.

”Kun on noin taitavat ja maaliahneet hyökkääjät rinnalla, niin olen pystynyt keskittymään puolustukseen pakkien kanssa. Yritän myös auttaa laitureita hyökkäyksessä. Oma pelini perustuu kahden suunnan pelaamiseen, niin hoidetaan se tontti huolella.”

Kumpi pelaa?

Eetu Sikkinen (oik.) tuuletti Ville Lastikan (vas.) 1–0-maalia Slovakiaa vastaan.

Peter Kotilainen viimeisteli keskiviikkona kaksi maalia.

Yksi edellisen MM-turnauksen ratkaisevista hetkistä Suomen kannalta oli, kun valmennus pani välierissä kasaan vitjan Kotilainen–Joonas Pylsy–Lastikka. Kolmikon odotettiin olevan yksi Suomen aseista myös kotiturnauksessa. Sikkinen on kuitenkin antanut valmennukselle visaisen pähkinän mitaliotteluihin: kumpi kakkosketjua oikein johtaa ratkaisuotteluissa?

Kakkoskenttä on ollut jopa Suomen vakuuttavin. Se ei ole päästänyt maaliakaan turnauksessa.

”En tiedä, pelaanko, enkä tiedä tietääkö valmennuskaan, millä kokoonpanolla mennään seuraava peli. Katsotaan sitten, ketkä laitetaan pelaamaan”, Sikkinen sanoi.

Mutta varmaan haluaisit jatkaa?

”Totta kai, mutta jos voittoja tulee, niin omalla roolilla ei ole merkitystä.”

Sikkisen vahva vire on myös helpotus päävalmentaja Petteri Nykylle. Suomen joukkue tiedotti hetki ennen puolivälierää, että Pylsy ei pelaa, vaan kuntouttaa itseään viikonlopun otteluihin. Jos Pylsy ei ole täydessä tikissä, hänen tilalleen on heittää loistava korvaaja.

”Joo on, mutta kyllä me Pylsyä vielä tarvitsemme”, Nykky kuittasi.

Hän oli mielissään Sikkisen esityksestä, mutta torppasi puheet läpimurrosta.

”Sikkinen on huippujätkä ja pelaa kahteen suuntaan hienosti, eikä hänen päätään kylmää. Ukko on pelannut makeasti, mutta arviot läpimurrosta tehdään vasta viimeisen pelin jälkeen”, päävalmentaja hymähti.

Suomi joutui tekemään toisenkin viime hetken muutoksen kokoonpanoon. Varapelaaja Miko Kailiala korvasi flunssaisen Tatu Väänäsen, joka ohjattiin koronatestiin.

Ylivoima tökkii

Suomi on tehnyt turnauksessa tähän asti vain tarvittavan. Voittolukemat ovat pysyneet selkeitä altavastaajiakin vastaan maltillisina.

Slovakia pelasi puolivälierässä fiksusti, eikä antanut Suomelle juurikaan ylivoimahyökkäyksiä. Se teki Suomen pelistä tukkoista.

”Kaveri piti palloa maltillisesti omassa päässä, kun pääsivät pallolla olemaan. Täällä pitää olla joka pelissä kärsivällinen, mutta ehkä se tänään korostui. Kaveri kyttäsi vain vastaiskuja”, Sikkinen sanoi.

Mitalipeleissä Suomen on saatava ylivoimapeli toimimaan. Suomi on saanut turnauksessa viisi ylivoimaa, mutta ei ole tehnyt maaliakaan. Parhaita kuvioita ei tosin ole tarkoitustaan paljastaa ennen mitalipelejä, mutta varmasti joukkuekin olisi toivonut onnistumisia jo nyt.

Suomen joukkueessa ylivoimakuvioita on laatimassa pelaajalegenda ja nykyinen valmentaja Mika Kohonen, joten taustat ovat ainakin kunnossa.