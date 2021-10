Veera Kauppi teki salibandyhistoriaa Lempäälässä – Classic-tähdet murjoivat Sveitsiä

Tamperelainen Veera Kauppi vei maaliennätyksen Eliisa Alangolta.

Aamulehti

Veera Kauppi nousi naisten salibandymaajoukkueen kaikkien aikojen maalitilaston kärkeen Lempäälässä lauantaina. Tamperelainen viimeisteli kaksi maalia ja nosti maajoukkuemaalien määränsä 85:een. Suomi kuitenkin taipui EFT-turnauksen ottelussa Sveitsille 4–5 (3–1, 0–1, 1–2) rangaistuslaukauskilpailun päätteeksi.

Kauppi iski avauserässä 1–0- ja 2–1-maalit. Ennätyksen rikkonut jälkimmäinen osuma syntyi rangaistuslaukauksesta.

Tappio kuitenkin kismitti tuoreeltaan.

”Olimme vähemmän pallossa kuin eilen ja se näkyi. Meillä oli paikat hoitaa peli varsinaisella peliajalla, mutta vastustaja oli tehokas. Päästimme heidät pikkaisen helposti maalintekosektoriin”, Kauppi sanoi Salibandyliiton tiedotteen mukaan.

Kauppi vei ennätyksen Eliisa Alangolta, joka pelasi pitkään Tampereen Classicissa. Kaupilla on vielä vuosia aikaa hinata ennätystä komeampiin lukemiin, sillä hän on vasta 24-vuotias. Kauppi on valittu maailman parhaaksi salibandyn pelaajaksi.

Kauppi on Tampereen Kooveen kasvatti. Tällä hetkellä hän pelaa kaksoissiskonsa Oona Kaupin tavoin Ruotsissa Thorengruppenissa.

Sveitsi-tappio ja tapa, jolla se tuli, sai päävalmentaja Lasse Kurrosen vakavaksi. Suomi hukkasi otteensa avauserän jälkeen. Kurrosen mielestä Suomi ei pystynyt vastaamaan Sveitsin korkeaan karvaukseen. Hän luonnehti Suomen pallollista peliä heikoksi.

”Paineen alla pelaaminen on tosi tärkeä teema MM-kisoja varten. Väitän, että vastustaja ei ollut tänään vielä parhaimmillaan. Voi olla, että piilottelivatkin aseitaan vielä ja siltikin oltiin omissa helisemässä”, Kurronen sanoi.

Suomi kohtaa sunnuntaina Lempäälässä Ruotsin.

Miehillä terävä alku

Miesten maajoukkue voitti Sveitsin EFT-ottelussa Tshekin Plzenissä. Suomi otti selkeän voiton maalein 9–3 (4–1, 2–2, 3–0). Suomi meni kymmenessä minuutissa 4–0-johtoon ja karkasi voittoon.

Classicin kaksikko Sami Johansson–Ville Lastikka oli näkyvässä roolissa. Johansson iski neljä maalia, Lastikka keräsi tehot 3+1.

”Tänään olin ihan suht tehokas maalipaikoissa. Se on mun rooli. Hyvä, että onnistuin”, Johansson sanoi tiedotteessa.

Johansson on tottunut pelaamaan Classic-pelikavereiden kanssa myös maajoukkueessa, mutta lauantaina viereltä löytyivät Aaro Astala ja Miko Kailiala.

”Täällä on pelkästään hyviä pelaajia. Tosi hyvä ja kiva pelata myös näiden äijien kanssa. Tosi hyvä peli meiltä”, Johansson sanoi.