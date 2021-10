Pitkä matka Kajaaniin jätti Kooveen jalat bussiin avauserässä, mutta mahdollisuuksia oli jatkoaikatappiota enempään: ”Se on tätä Mestiksen arkea”

Koovee koki tappion Mestiksessä Kajaanin Hokille jatkoajan jälkeen. Juho Liuksialan ja Jani Nyman olivat tamperelaisten tehopelaajia.

Aamulehti

Kooveen hyökkääjät Juho Liuksiala ja vasta 17-vuotias Jani Nyman ottivat tamperelaiset reppuselkäänsä perjantain jääkiekon Mestis-illassa Kajaanissa, mutta kaksikon tehoilta riitti vain yhteen pisteeseen.

Hokki voitti ottelun 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) jatkoajalla, kun Samu Pyykkönen ujutti voittomaalin 40 sekunnin jatkoaika-pelaamisen jälkeen.

Sekä Liuksiala että Nyman keräsivät tehot 1+2. Liuksialalla oli kolmannessa erässä 3–3-tilanteessa mahdollisuus viedä Koovee ensi kertaa johtoon rangaistuslaukauksesta, mutta Hokki-maalivahti Alex Mäkelä esti maalin.

Kaikkiaan Hokki oli pelissä askeleen verran edellä koko ajan. Kolmas erä oli parasta Koovee-lätkää. Kooveen kaksi ensimmäistä maalia tulivat ylivoimalla Liuksialan alustamina.

”Alussa oltiin alakynnessä. Kolmoserässä oli enemmänkin tarjolla. Mutta kaikkiaan pelin kuvaa katsellen pistejako oli oikeutettu”, Kooveen päävalmentaja Vesa Viitakoski totesi.

Pitkä bussimatka Kajaaniin jätti avauserän ajaksi Kooveen jalat bussiin.

”Pitkä matkahan tämä on. Aamulla yhdeksältä lähdettiin matkaan parilla tauolla. Ei se optimaalinen tilanne ole lähteä pelaamaan, se on tätä Mestiksen arkea”, Viitakoski tuumi.

Koovee kärsii hieman kokoonpanovajeesta, nyt liigasta apuina olivat puolustajat Karri Aho ja Santeri Airola. Puolustajat Petteri Haveri ja Valtteri Ilomäki olivat hyökkääjinä.

Kahtena viime kautena Mestiksen sarjajumboksi jäänyt Hokki on aloittanut kauden vahvasti: Hokki on sarjassa neljäs, neljä voittoa viidestä pelistä. Koovee on yhdeksäntenä.