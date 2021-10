Castren putosi kärkikolmikosta jakamaan 45. sijaa LPGA-golfissa

Galloway

Golfin suomalaisammattilaisella Matilda Castrenilla oli vaikea toinen kierros LPGA-kiertueen kilpailussa Yhdysvaltojen New Jerseyssä. Avauskierroksen jälkeen jaetulla kolmannella sijalla ollut suomalainen putosi toisen kierroksen jälkeen jakamaan 45. sijaa.

Castren käytti varhain sunnuntaiaamuna päättyneellä toisella kierroksella 74 lyöntiä, mikä on kolme lyöntiä yli parin. Castren löi kaksi birdieä ja viisi bogia. Castren on käyttänyt kahden kierroksen aikana 140 lyöntiä ja on tuloksessa –2. Eroa kärkeen on yhdeksän lyöntiä.

Gallowayssa pelattavaa kilpailua johtavat Etelä-Korean Ko Jin-Young ja Park Inbee tuloksella –11. Kaksikko on käyttänyt 131 lyöntiä.

Kilpailu päättyy varhain maanantaina Suomen aikaa.