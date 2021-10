Jesse Puljujärvi vireessä kauden alla, teki kaksi maalia Winnipegin verkkoon

Tulokashyökkääjä Aarne Talvitie syötti molemmat New Jerseyn maalit.

STT, Edmonton

Viikon kuluttua alkavaa jääkiekon NHL-kautta ajatellen Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi on löytänyt mainion vireen. Puljujärvi teki kaksi maalia Winnipeg Jetsin verkkoon, kun joukkueet kohtasivat varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa harjoitusottelussa. Edmonton voitti ottelun 4–3.

Winnipegin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen syötti joukkueensa avausmaalin. Edmontonin maalissa pelasi Mikko Koskinen, joka torjui ottelussa 31 kertaa.

New Jersey Devils voitti harjoitusottelussa New York Islandersin 2–1. New Jerseyn molemmat maalit alusti Aarne Talvitie. Kesällä Buffalon taakseen jättänyt puolustaja Rasmus Ristolainen syötti uuden seuransa Philadelphia Flyersin 2–1-voittomaalin, kun joukkue kaatoi Washington Capitalsin 3–1.

Borgströmillä tehokas ilta uudessa seurassa

Uutta alkua NHL-uralleen hakeva Henrik Borgström antoi mainioita näyttöjä uudelle seuralleen Chicago Blackhawksille, kun joukkue kaatoi St. Louis Bluesin 5–1.

Viime kauden HIFK:ssa pelannut keskushyökkääjä teki tehot 1+1. St. Louis suomalaismaalivahti Ville Hussolla oli vaikeampi ilta, sillä hän torjui vain 13 kertaa ja kaivoi kiekon selkänsä takaa neljä kertaa.

Nashville Predators kaatoi kaksi viimeistä mestaruutta voittaneen Tampa Bay Lightningin 6–1. Nashvillen maalivahtina Juuse Saros torjui 16 kertaa ja hyökkääjä Mikael Granlund syötti yhden osuman.