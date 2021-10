Planbee vei Kriteriumin SE-ajalla ja sai ohjastajan tunteet nousemaan pintaan

Nelivuotiaiden suomenhevosten Kriteriumin finaali ratkesi dramaattisesti, kun Siirin Valtsu ponkaisi lopussa laukalle.

Tommi Kylliäisen riehakas tuuletus lämminveristen Kriteriumin maalitikulla kertoi kaiken. Tunteet olivat pinnassa ja ajovitsakin irtosi miehen kädestä radan pintaan. Planbeen voitto oli monelle yllätys, mutta ei hevosen ohjastajalle, valmentajalle ja omistajille Talli Tarkkaan harkitun jäsenille. 90 000 euron voittopotti irtosi uudella SE-ajalla 13,2a/2 600 metriä.

”Ihan mahtavaa. Tunnelma on katossa enkä osaa sanoa tämän ihmeempää”, Kylliäinen tunnelmoi voittajahaastattelussa.

Kylliäisen ajokki sai loistoreissun sisäradalla ja se pääsi johtavan Shackhills Twisterin peesiin loppusuoran alussa. Kun luukku aukeni, Planbeen kiri oli vastustamaton. Kakkosrahat korjasi vetotyöt tehnyt Jari Kinnusen Shackhills Twister. Yksi lähdön suosikeista El Jetpack laukkasi kolmannelta radalta kesken nousun loppukaarteessa.

”Vauhti oli meille hyvä, koska hevonen oli hieman innokas. Sisäkautta piti ajaa. Ulkoa ei tule menestystä näin kovassa lähdössä. 300 metriä ennen maalia sain tilaa ja kun laskin laput, hevonen meni helposti johtavasta ohi”, Kylliäinen jatkoi.

Ari Moilasen ohjastama V.G. Voitto piti Franssonin takanaan suomenhevosten Kriteriumin finaalissa.

Draamaa riitti

Nelivuotiaiden suomenhevosten Kriteriumin finaalista ei puuttunut dramatiikkaa. Vielä viimeiseen loppukaarteeseen asti Hannu Torvisen Siirin Valtsu ja Ari Moilasen V.G. Voitto taistelivat rinta rinnan lähdön 46 000 euron ykköspalkinnosta.

Yhtäkkiä Siirin Valtsu menetti ravinsa ja ponkaisi laukalle. Sen jälkeen V.G. Voitto piti johtopaikkansa maaliin asti ja voitti lähdön ajalla 25,2a/2 100 metriä.

”Lähtökiihdytys meni pitkäksi ja jouduin kiertämään paljon ennen kuin pääsin johtavan rinnalle. Hevonen meni sen jälkeen kevyesti Siirin Valtsun rinnalla”, Moilanen kertoi.

Lopun hyppy kävi kalliiksi suosikki Siirin Valtsulle ja se hylättiin pitkän laukan takia. Lähdön kakkosrahat korjasi V.G. Voittoa seurannut Fransson.

”En oikein huomannut, miksi Hannun hevonen laukkasi. Sen jälkeen meille tuli pulmia, koska hevosta ei ollut sisä- tai ulkopuolella ja V.G. Voitto meinasi pysähtyä kokonaan. Kun takaa alkoi kuulua kopinaa, se lähti jatkamaan matkaa”, Moilanen lisäsi.

Jos ei mennyt oriveteläisen Petri Laineen tallin Siirin Valtsun juoksu nappiin suomenhevosten Kriteriumin finaalissa, balsamia haavoihin tuli perinteisessä Erilo-juoksussa.

Tallin ykköspyssy Parvelan Retu näytti kaapin paikan muille kylmäveristen 1 600 metrin ryhmässä. Hannu Torvisen naruttelema Retu kuittasi lähdön kymppitonnin ykköspalkinnon Teivon uudella rataennätyksellä 20,1a/1 600 metriä.

”Hevonen ei ollut ihan parhaimmillaan tänään tauon jälkeen, mutta toivottavasti se on iskussa ensi viikonloppuna”, Torvinen toivoi.

Kriteriumin finaaleiden ja Erilo-juoksun lisäksi Teivossa ajettiin perinteinen lämminveristen 31 00 metrin Tammer-ajo.

Jo 57. kerran järjestetyn lähdön vie Mika Forss Way To Gon rattailla. Sopivasti lopussa sisältä tilaa saanut ruuna pyyhälsi Teivon rahasuoran omaa vauhtiaan ja löi Pekka Korven Hotshot Lucan. Way To Gon voittoaika oli 15,4/3 100 metriä.

”Ruuna lähti molemmissa starteissa hyvin. Kun hevonen laukkasi meidän rinnaltamme, saimme sopivasti reiän lopussa ja Way To Go kiri rehdisti maaliin asti. Voitto tuli varmasti”, Forss kertoi.