Ilveksen Anni Keisala vei pidemmän korren huippuvahtien liigataistossa Tesomalla

Aamulehti

Ilves otti kolmannen voiton putkeen naisten jääkiekkoliigassa, kun HPK kaatui lauantaina voittolaukauskisan jälkeen 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0).

Tesomalla ei vietetty varsinaisesti maalijuhlia. Selitys löytyy helposti, kun katsoo joukkueiden maalivahtien nimet: Ilveksellä Anni Keisala ja HPK:lla Noora Räty.

”Hyvin he molemmat pelasivat, huippuvahteja kun ovat”, Ilveksen päävalmentaja Linda Leppänen kommentoi.

Sam pätee myös voittolaukauksiin. Ilveksen Anniina Kaitala ratkaisi voiton ja hän oli kisan 17:s laukoja.

”Kyllähän maalivahtipeli on isossa roolissa liigassa. Lähdimme hakemaan kolmea pistettä, koska meillä on maalivahdit, jotka antavat joka pelissä joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Nyt sellainen oli myös HPK:lla.”

Samalla ottelussa oli tietysti pientä kisaa ja näyttämisen halua maajoukkueesta puhuttaessa. Rätyhän ei lähtenyt elokuun lopulla pelattuun MM-turnaukseen, mutta Keisala pelasi huippukisat.

Leppänen oli tyytyväinen kahteenkin sarjapisteeseen, koska takana on haastava viikko.

Haastavalla Leppänen viittasi viime sunnuntain TPS-ottelun kohutapaukseen. TPS:n Maija Otamo sai kuuden ottelun pelikiellon telottuaan Ilveksen Emilia Varpulan tajuttomaksi.

”TPS-peli on ollut vielä tapetilla ja sen tapahtumia on käyty joukkueen kanssa läpi. Se sai ison mediahuomion, jota on muuten vaikea naisten liigan saada.”

Leppäsen mukaan Varpula voi olosuhteisiin nähden kelvollisesti, mutta paluu tositoimiin ei ole vielä ajankohtainen asia.