Jäikö voittoarpa saamatta? Hyvällä tuurilla jääkiekon MM-otteluita voi vielä päästä seuraamaan

Jääkiekon MM-kisat pidetään ensi vuonna Tampereella ja Helsingissä. Kaikki Tampereen Uros-areenan katsomot varattiin täyteen. Kaikkiaan varauksia tuli yli 1,6 miljoonaa. Yksittäisiin peleihin varauksia tuli enimmillään yli 200 000.

Tampereen areenan kapasiteetti on noin 13 300, joista valtaosa on myynnissä arvonnan kautta. Loput menevät erilaisille sopimuskumppaneille ja median käyttöön.

Aamulehti

Miesten jääkiekon MM-kisaliput Tampereen otteluihin arvottiin 27. syyskuuta. Arvonta järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja jokaisella 18 vuotta täyttäneellä oli mahdollisuus osallistua siihen lähes kuukauden ajan.

Myös niillä, jotka eivät voittoarpaa saaneet, on edelleen mahdollisuus saada lippu.

Jääkiekon miesten vuoden 2022 MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen ei kuitenkaan usko, että lippuja Tampereen otteluihin jää ostettavaksi vapailta markkinoilta. Suosio oli niin suurta.

Kaikkiaan varauksia tuli yli 1,6 miljoonaa, ja yksittäisiin peleihin varauksia tuli enimmillään yli 200 000. Suomen pelit ja finaaliviikonloppu olivat suosituimmat. ”Tällä hetkellä näyttää sieltä, ettei Tampereelle jää lippuja. Lippuarvonnan kautta hallit tulivat täyteen varauksia”, Hietanen kertoo.

Liput varattiin loppuun myös niiden otteluiden osalta, joissa Suomi ei pelannut. ”Halu nähdä jääkiekkoa Tampereella on niin suurta.”

Tampereelle ehkä vielä lisälippuja

Kaikki Suomen pelit pelataan Tampereella. Myös välierä- ja finaaliottelut sekä kaksi neljännesvälierien ottelua pelataan Tampereen Uros-areenalla. Toiset kaksi pelataan Helsingissä, ja niissä ottelevat ulkomaiset joukkueet.

Helsingissä lipunmyynnissä on erilainen strategia. Koska Suomi ei pelaa siellä, oli tiedossa, ettei kysyntä tule olemaan samaa luokkaa kuin Tampereelle. Helsingin otteluiden liput tulivat suoraan myyntiin 2. syyskuuta, ja tilaa on vielä reilusti.

Tampereenkaan osalta kaikkea toivoa ei kannata heittää, sillä yksittäisiä lippuja voi tulla myyntiin, mikäli kaikkia arvonnassa olleita lippuja ei lunasteta. Toinen mahdollisuus lippujen hankintaan on, kun kansainväliset kiintiöt ja tapahtumarakenteet varmistuvat.

"Koska halli ei ole vielä valmis, on ollut ihan mahdotonta määritellä paikkakohtaisesti, miten paljon kansainväliset toimijat, yhteistyökumppanit ja mediakatsomot vievät tilaa. Olemme joutuneet varmuuden vuoksi blokkaamaan isomman tilan ja saattaa olla, että myöhemmin tulee vielä joitain lippuja myyntiin.”

Näistä lipuista tiedotetaan helmikuussa, jolloin on muutenkin tarkoitus aloittaa yksittäisten lippujen myynti.

Tavoitteena tasa-arvo

Arvontamenettely on aiemmin ollut käytössä Kanadassa, mutta ainoastaan 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Suomessa haluttiin kehitellä oma arvontamenettely, jollainen on nyt ensimmäistä kertaa käytössä miesten jääkiekon MM-kilpailuissa.

Aikaisemmin liput suosituimpiin peileihin ovat Hietasen mukaan menneet niin, että ainoastaan nopeimmat ihmiset tietokoneillansa ehtivät niitä ostaa. Muut ovat jääneet nuolemaan näppejään.

”Jääkiekon MM-kisojen arvot ovat hauskuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Arvonnan avulla pyrimme olemaan mahdollisimman tasapuolisia ja pitämään huolta yhteisöllisyydestä, siitä, että kaikilla mahdollisuus osallistua. Arpa ratkaiskoon.”

Arvontamenettelyllä haluttiin huomioida myös kansainvälinen yleisö. ”Kun Suomessa on kello yhdeksän, toisaalla onkin yö. Me halusimme, että myös ulkomaalaisilla faneilla on mahdollisuus saada lippuja.”

Toinen tavoite on ehkäistä ”mustan pörssin kauppaa”. Lippujen maksimimäärä on arvonnassa rajattu korkeintaan kuuteen. Pienempää rajausta ei tehty, sillä haluttiin, että lippuja voivat saada myös perheet ja kaveriporukat.

”Olemme rakentaneet tämän niin, että voisin suositella mallia muillekin toimijoille. Uskon, että ainakin seuraavan kerran kun Suomessa jälleen järjestetään jääkiekon MM-kisat, lippuarvonta on käytössä.”