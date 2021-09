Manse PP:n naiset pronssille johdattanut Antikainen siirtyy Seinäjoelle – ”Juuri se kaveri, joka tätä porukkaa pystyy viemään taas askeleita eteenpäin”

Juha Antikainen on tehnyt 1+1-vuotisen sopimuksen Seinäjoen Maila-Jussien kanssa.

Aamulehti

Juha Antikainen, 42, siirtyy pelinjohtajaksi naisten Superpesis-joukkue Seinäjoen Maila-Jusseihin. Antikaisen sopimus on 1+1-vuotinen.

”Pitkä ajanjakso Tampereella päättyi tänä kesänä ja hieno tarina sai arvoisensa päätöksen omalta osaltani. Joukkueella ja koko SMJ:n organisaatiolla on ollut positiivista hässäkkää viime vuosina ja ulkopuolisen silmin iso halu mennä eteenpäin on paistanut läpi. Koko ikäni pesiksen parissa toimineena myös Maila-Jussit tarinana on sellainen mitä haluan viedä seuraavalle tasolle. Olen myös tyytyväinen siihen, miten koko seura suhtautuu naisten huippu-urheiluun, enkä epäile hetkeäkään etteikö Jussittaret olisi seuraava iso nimi naisten pesiksessä”, Antikainen kertoi seuran tiedotteessa.

Seinäjoki sijoittui runkosarjassa neljänneksi. Puolivälierissä joukkue kohtasi Manse PP:n, joka jatkoi välieriin otteluvoitoin 3–1.

Maila-Jussien puheenjohtaja Jussi Järvinen arvostaa sitä, että seuraan saadaan uusia tekijöitä eri puolelta Suomea.

"Juha ”Upi” Antikainen on juuri se kaveri, joka tätä porukkaa pystyy viemään taas askeleita eteenpäin."

Antikainen on toiminut Manse PP:n taustalla useissa eri rooleissa.

Päättyneellä Superpesis-kaudella Antikainen otti heinäkuussa Manse PP:n naisten pelinjohtajan tehtävät hoitaakseen. Tätä ennen hän toimi miesten joukkueen katsomovalmentajana.

Pelaajauransa Antikainen pelasi pääosin Ykköspesiksessä ja Suomensarjassa. Manseen hän siirtyi vuonna 2007 ja pelasi tamperelaisjoukkueessa seitsemällä kaudella.

Peliuransa jälkeen Antikainen toimi muun muassa puheenjohtajana Manse PP edustus ry:ssä vuosina 2015–18.

Pitkä työ tamperelaisen pesäpallon eteen sai tänä syksynä upean päätöksen, kun Manse PP:n naiset voittivat SM-pronssia ja miehet Suomen mestaruuden.

Manse PP:n naisten pelinjohtajana toimii ensi vuonna Jari Cavernelis.