BC Nokia nappasi lupaavan Max Besselinkin

Aamulehti

BC Nokia ravisteli suomalaisia koripallopiirejä julkaisemalla tiistaina Max Besselinkin sopimuksen. Besselink, 19, on yksi kotimaan seuratuimmista pelaajalupauksista.

A-maajoukkuedebyyttinsä viime kesänä tehneen Besselinkin yhteydessä on puhuttu jopa NBA-potentiaalista. Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kertoi viime keväänä Ylelle Besselinkillä olevan ”edellytykset tavoitella NBA:ta”.

Atleettisella Besselinkillä on kuitenkin pitkä matka maailman parhaaseen koripallosarjaan. Besselink jätti kesken viime kauden miesten Korisliigan mestariehdokkaan Helsinki Seagullsin ja siirtyi sarjaporrasta alemmas HNMKY:aan. Ensi kaudeksi Besselinkin piti siirtyä yliopistosarja NCAA:han, mutta tämä etappi päättyi kesäkoulun käymisen jälkeen.

”Max päätti keskittyä kokonaan koripalloon. Hän nautti yliopistossa koripallosta, muttei koulusta. College ei ole jokaista varten”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson totesi seuran tiedotteessa.

Niinpä Besselink on BC Nokian mies. Hänen veljensä Michael on edustanut BC Nokiaa, mutta on tällä hetkellä sivussa henkilökohtaisten syiden vuoksi.

”Maxilla on mieletön potentiaali. Näen hänet pelaamassa korkealla tasolla Euroopassa tai pidemmällä. Olemme onnellisia, että pääsemme auttamaan häntä kehityksessä. Hän tuo meidän joukkueeseen paljon energiaa ja olen todella innoissani, että saimme hänet joukkueeseen”, Gibson iloitsi.

BC Nokia aloittaa kautensa tulevana lauantaina kotiottelulla Kotkan KTP-Basketia vastaan.