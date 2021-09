Manse PP voitti mestaruuden, mutta ei tavalla, jota siltä odotettiin – tamperelaisten sankarikaksikko kyynelehti vaikeudet voitettuaan: ”Tuntui aluksi, etten onnistu”

Manse PP voitti Tampereen ensimmäisen pesäpallon miesten Suomen mestaruuden sitten Valtion lentokonetehtaan ja vuoden 1942. Mestaruuden voitti Joukkue isolla jiillä.

Manse PP jatkoi tamperelaisia urheiluperinteitä kuljettamalla mestaruuspokaalinsa Keskustorin hyiseen suihkulähteeseen. Poika on Joonas Eirolan (toinen vas.) käsissä.

Manse PP:n kultariehaa seuratessa se oli uskottava. Tamperelaisjoukkue on voittanut pesäpallon miesten Suomen mestaruuden. Tampere on aina ollut urheilukaupunki. Sunnuntain jälkeen Tampere on ainakin orastava pesäpallokaupunki.