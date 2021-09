Suomalaisgolffari Matilda Castren on nyt viiden lyönnin päässä LPGA:n kärjestä

Suomalaisgolffari Matilda Castren oli lauantaina alkaneen toisen kierron jälkeen viiden lyönnin päässä kärjestä Yhdysvaltain Arkansasissa pelattavassa naisten LPGA-kilpailussa.

Castren on kahdella kierroksella lyönyt yhteensä 135 kertaa, mikä on seitsemän lyöntiä alle parin. Hän on kisassa nyt jaetulla 19. sijalla.

Castren onnistui toisella kierroksella lyömään seitsemän birdietä.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen suomalainen oli sijalla 83 ja kauempana kärjestä kuin toisen kierroksen jälkeen.

Kisan kärkisijaa jakavat Australian Minjee Lee ja Japanin Nasa Hataoka, jotka ovat molemmat lyöneet yhteensä 130 kertaa. Heidän tuloksensa on 12 alle parin.

Kisan palkintoarvo on 2,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.