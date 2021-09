Perjantai-illan tähtivahti torjuu myös Kuopiossa – KalPa hyökkää äkäisenä Ilveksen kimppuun

Marek Langhamerille on luvassa paljon töitä tänä iltana, kun KalPa metsästää ensimmäistä kolmen pisteen voittoa.

Perjantai-illan ykköshahmosta ei jäänyt kenellekään epäselvää, kun Ilves kurmuutti HPK:ta Hakametsässä 6–1.

Hämeenlinnalaisvieras loi runsaasti huippupaikkoja, mutta tshekkivahti Marek Langhamer veti kerta toisensa jälkeen pisimmän korren. Langhamer jatkaa tolppien välissä, kun Ilves matkustaa tänään Kuopioon ja kohtaa alkukierroksilla kompuroineen KalPan.

Häikäisevästi torjunut Langhamer keräsi ansaitusti leveimmät otsikot, mutta perjantai-illan aikana nähtiin tukku muitakin onnistujia. Kanadalaishyökkääjä Nicholas Baptiste upotti kaksi osumaa. Amerikkalaispuolustaja Les Lancaster oli järjestelemässä kolmea maalia. Ruotsalaispakki Leo Lööf avasi maalitilinsä.

Tämän listan perusteella voidaan todeta, että Ilves on onnistunut ulkomaalaishankinnoissaan poikkeuksellisen hyvin.

Ilveksen valmennusjohto on tehnyt kokoonpanoon kaksi muutosta. Eetu Päkkilä nousee kolmosketjun laituriksi ja Joonas Oden pääsee syksyn toiseen liigakamppailuun nelosketjun laiturina.

Kaksikon tieltä väistyvät Joni Ikonen ja Miro Nalli. Kun Ikonen on poissa, Matias Mäntykivi siirtyy sentterin paikalle.

Liigan ylemmälle puoliskolle rankattu KalPa on aloittanut kautensa vaatimattomasti. Tommi Miettisen luotsaama kuopiolaisjoukkue lähtee illan kamppailuun sarjan jumbopaikalta. Kuudesta ensimmäisestä ottelusta on herunut vain neljä pistettä.

KalPa ei ole päässyt juhlimaan vielä kertaakaan kolmen pisteen voittoa. Niinpä on selvää, että Ilvestä odottaa kova haaste äkäisen isännän syöksyessä kimppuun.

Kotiin palannut Tuomas Kiiskinen on ollut alkukaudesta KalPan ykköshahmo. Niiralan Maltseviksi ristitty mailataiteilija on kerännyt 1+5=6 tehopistettä. Aamulehden kolumnisti Aapeli Räsänen on takonut lukemat 2+3=5. Hän on kaapinut aloituksia itselleen mainiolla prosentilla 64,1.

Kuopion liigakamppailu alkaa klo 17.

Ilveksen kokoonpano:

Eemeli Suomi–Petri Kontiola–Joona Ikonen

Panu Mieho–Balazs Sebök–Nicholas Baptiste

Eetu Päkkilä–Antti Saarela–Albin Grewe

Santeri Virtanen–Matias Mäntykivi–Joonas Oden

Jarkko Parikka-Les Lancaster

Leo Lööf–Aleksi Elorinne

Tuomas Salmela–Simon Johansson

Niko Peltola

Marek Langhamer (Vadim Zherenko)