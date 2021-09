Nyt se on varmaa: Pirkka Savilahti on Manse PP Edustus ry:n uusi puheenjohtaja

Savilahti seuraa tehtävässä apulaispormestarin toimeen keskittyvää Matti Helimoa.

Aamulehti

Manse PP:n Superpesis-joukkueiden toiminnasta vastaavan Manse PP Edustus ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on odotetusti valittu Pirkka Savilahti.

Aamulehti ennakoi Savilahden valintaa jo viikon puolivälissä.

Puheenjohtajana viime vuodet toiminut Matti Helimo valittiin Tampereen kaupungin sivistyspalveluista vastaavaksi apulaispormestariksi, jonka vuoksi hän päätti jättää puheenjohtajan tehtävän.

Savilahdella on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä Mansessa. Hän on toiminut esimerkiksi Mansen Pesäpallo Ry:n toiminnanjohtajana vuosituhannen vaihteessa ja juniorivalmentajana vuosina 2011–2019.

Uusi puheenjohtaja myös edusti tamperelaisvärejä miesten suomensarjassa kaudella 2003.

Savilahti on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja on tehnyt työuransa myynnin ja markkinoinnin parissa. Siviilityötään hän tekee kodinkoneista tunnetun Whirlpoolin palveluksessa.

”On hienoa päästä jatkamaan Tamperelaisen pesäpallon kehittämistä ja viedä seuraa eteenpäin kohti tavoitetta olla Suomen paras seura vuonna 2025. Meillä on nyt hieno tilanne sekä urheilullisesti että taloudellisesti jatkaa tätä työtä. Tampereella on paljon pesäpalloihmisiä, joilla on vain yksi tavoite: viedä paikallista pesäpalloa eteenpäin. Siihen seuraan on helppo liittyä”, Savilahti kommentoi seuran tiedotteessa.