Tapparalla tuplajuhlat Rauman kiekkoillassa – Kuuselalle 1000 peliä täyteen ja Vittasmäelle 600

Lukko hyökkää ahnaasti tamperelaisvieraan kimppuun jäätyään kahdessa edellisessä ottelussa nollille.

Tappara viettää tänä iltana tuplajuhlia kohdatessaan hallitsevan mestarin Lukon miesten jääkiekkoliigassa.

Tamperelaisjoukkueen pappa Kristian Kuusela saavuttaa ensimmäisenä liigahyökkääjänä tuhannen runkosarjaottelun rajapyykin. Luottopuolustaja Veli-Matti Vittasmäki pelaa Raumalla ottelun numero 600.

Vittasmäki, 31, on TPS:n kasvatti. Hän aloitti liigauransa syyskuussa 2008, kun turkulaisjoukkue kävi Jokerien vieraana.

Nyt luotettavuuden perikuvalla on menossa neljäs kausi Tapparassa. Jakson sisään mahtui vuoden visiitti Severstal Tsherepovetsin KHL-joukkueessa.

Tapparan valmennusjohto on tehnyt kokoonpanoon yhden muutoksen voitokkaan Kärpät-ottelun jälkeen. Hyökkääjälupaus Jere Henriksson avaa liigakautensa Raumalla. Hän ottaa Samuel Salosen paikan kolmosketjusta.

Henriksson pelasi jo viime kaudella 35 runkosarjaottelua ja vielä yhdeksän pudotuspeliä päälle.

Lukko on aloittanut kautensa kangerrellen. Raumalaisisäntä on ottanut kuudesta ensimmäisestä ottelusta vain yhden kolmen pisteen voiton.

Nyt takana on peräkkäiset vierastappiot Tepsille ja Sportille. Ja mikä ikävintä – Lukko jäi nollille kummassakin kamppailussa.

Jo viime kaudella väläytellyt Vili Saarijärvi on ottanut odotetusti ison roolin. Puolustaja on urakoinut reilut 23 minuuttia per peli ja vallannut myös parhaan pistemiehen roolin (2+3=5).

Jännityskamppailu alkaa Rauman jäähallissa klo 18.30.

Tapparan kokoonpano:

Anton Levtchi–Tyler Morley–Kristian Kuusela

Kristian Tanus–Patrik Virta–Waltteri Merelä

Jere Henriksson–Kyle Platzer–Charles Bertrand

Sami Moilanen–Otto Rauhala–Petteri Puhakka

Veli-Matti Vittasmäki–Joni Tuulola

Casimir Jürgens–Mikael Seppälä

Brady Austin–Santtu Kinnunen

Saku Salminen

Kari Piiroinen (Christian Heljanko)