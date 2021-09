Golfin harrastajien määrä nousi jälleen ennätykseen, suurimmat kasvuluvut junioreissa ja naisissa

Suomen golfseuroissa on nyt noin 157 000 rekisteröityä jäsentä, joista uusia lähes 9 000.

GolfIN harrastaminen on lisääntynyt merkittävästi Suomessa koronaviruspandemian aikana.

Golfliitto kertoi torstaina, että Suomessa on yhä enemmän golfin harrastajia.

Golfliiton 132 jäsenseuran kokonaisjäsenmäärä oli elokuun lopussa tehdyn vuosi­tarkastuksen mukaan 157 175. Golfinpelaajien määrä kasvoi ennätyslukemiin toista vuotta peräkkäin.

Vuosi sitten vastaava luku oli 148 190, joten kasvua on 8 985 pelaajaa eli reilut kuusi prosenttia. Kasvua oli jopa enemmän kuin viime vuonna.

Golfliitto on Suomen suurin lajiliitto rekisteröityneillä harrastajilla mitattuna. Rekisteröityneiden harrastajien kokonaismäärä ylitti 140 000:n rajapyykin vuonna 2010, ja harrastajamäärä pysyi pitkään sen tuntumassa.

Viime vuoden tapaan etenkin juniorit ja nuoret aikuiset ovat edelleen löytäneet tiensä golf­kentille. Golfin ”ajokortin” eli green cardin on suorittanut tänä vuonna jo yli 16 500 pelaajaa, joista valtaosa jatkaa lajin parissa ja liittyy golfseuran jäseneksi.

Golfliiton hallinnoimassa uusien jäsenten kyselyssä suurimpana lajin aloittamisen syynä on perheen tai ystävän suosittelu. Koronaviruspandemian aikana syissä ovat aiempaa enemmän korostuneet myös luonto, liikunta ja sopivaan tilaisuuteen tarttuminen.

”Mahtavaa, että yhä useampi suomalainen on löytänyt golfin omaksi lajikseen monista vaihtoehdoista. Minua ilahduttaa etenkin se, että naiset ja perheet ovat löytäneet tiensä viheriöille”, puheenjohtaja Hanna Hartikainen sanoo liiton tiedotteessa.

Pelaajamäärät kasvoivat kaikissa ryhmissä, mutta suhteellisesti eniten junioreissa. Junioreiden määrä kääntyi lähes kymmenen vuoden laskun jälkeen nousuun vuonna 2019.

Rekisteröityjä junioreita, eli alle 22-vuotiaita, on nyt 17 117. Kasvua vuoden takaisesta tuli yli kymmenen prosenttia. Junioreista poikia on 13 025 ja tyttöjä 4 092. Poikien määrä kasvoi yhdeksän ja tyttöjen 12 prosenttia. Kaikista pelaajista junioreiden määrä on noin 11 prosenttia.

Naisgolfarien määrä rikkoi uuden rajapyykin ja on nyt 40 569. Se tarkoittaa reilun kuuden prosentin kasvua. Kaikkiaan Suomen golfareista on naisia ja tyttöjä runsaat 28 prosenttia.

Miesten osuus kasvoi viisi prosenttia ja on nyt 99 489. Nuoret aikuiset miehet ovat olleet suurin aloittajaryhmä jo useamman viime vuoden ajan.