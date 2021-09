Ineos Grenadiers ei ole koskaan varsinaisesti perustellut, miksi se on viivytellyt siirtymistään levyjarruihin.

Miesten maantiepyöräilyn huipulla on tiistaina teknologiaan liittyvä merkkipäivä, kun Ranskassa ajetaan 200 kilometrin mittainen Grand Prix de Denain -kilpailu.

Brittiläinen huipputalli Ineos Grenadiers on ilmoittanut, että se käyttää tässä kilpailussa ensimmäistä kertaa levyjarrullisia pyöriä, kertoo Cycling News.

Tämä tapahtuu neljä vuotta sen jälkeen, kun miesten korkeimmalla tasolla World Tourilla voitettiin ensimmäiset kilpailut levyjarruilla varustetuilla pyörillä.

Kun Jaakko Hännisen ranskalainen työnantaja AG2R Citroen Team siirtyi täksi kaudeksi käyttämään sveitsiläisen brändin BMC:n pyöriä, Hänninen sai ensi kertaa urallaan alleen levyjarrullisen maantiepyörän.

Suurin osa huipputalleista vannoo jo täysin levyjarrujen nimeen. Myös harrastajien keskuudessa levyjarruja käytetään jo kattavasti.

Ineos on ollut tällä kaudella World Tourin 19 tallista viimeinen, joka on käyttänyt perinteisiä vannejarruja.

Esimerkiksi kolumbialainen Egan Bernal voitti alkukesällä Italian ympäriajon Ineoksen käyttämällä Pinarellon pyörällä, jossa oli vannejarrut.

Sama oli tilanne, kun ecuadorilainen Richard Carapaz voitti maantieajon olympiakultaa Tokion kisoissa.

Nyt Ineoksen siirtyminen vihdoin levyjarruihin nähdään yleisesti askeleena kohti vannejarrujen lopullista poistumista.

Cycling Newsin mukaan Ineos Grenadiers ei ole koskaan varsinaisesti perustellut, miksi se on viivytellyt siirtymistään levyjarruihin.

Yhdeksi syyksi on arveltu sitä, että talli on halunnut ajopeliensä painon pysyvän mahdollisimman lähellä sääntöjen määräämään minimiä, joka on 6,8 kiloa.