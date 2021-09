Main ContentPlaceholder

Urheilu

Pieni ydinryhmä on tehnyt Manse PP:n nykymenestyksen eteen vuosikymmenen töitä – alku oli karikkoinen: ”Oli ennen kuulumatonta, että tulimme viemään treenivuoroja”

Kuluva kesä on ollut Mansen seurahistorian paras. Vaikka miehissä on kohistu tähtihankinnoista, työtä nykymenon eteen on tehty vuosikausia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Jouni Rosenberg on toiminut monissa rooleissa Manse PP:n taustalla. Nykyisin hän on miesten ottelutapahtuman juontaja. – Minulle itselleni on tosi tärkeää, että Kauppiin tulevat katsojat oppivat pesäpalloa.

Aamulehti Manse PP tuli ryminällä miesten Superpesikseen, kun se ylsi Suomen mestariksi jo toisella pääsarjakaudellaan. Pohjatyö nykynosteelle aloitettiin seurassa kuitenkin jo vuosikymmen sitten. Kun nykyisin miesten peleissä ottelujuontajana toimiva Jouni Rosenberg muutti Tampereelle vajaat 16 vuotta sitten ja alkoi pelata Manse PP:ssä Suomensarjaa, mentiin tamperelaisessa pesiksessä hänen mukaansa puuhastelussa.