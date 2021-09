Main ContentPlaceholder

Urheilu | Kolumni

“Kenelle nuo edes pelaavat?” – Suomen mestarin mollaaminen Miljoona-Mansena on pesäpalloväeltä näköalatonta

Manse PP:tä on kritisoitu voimakkaasti tähtipelaajien muualta hankkimisesta. Se on outoa, koska Manse on tehnyt pesäpallolle sen, mitä lajissa on toivottu vuosikausia, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti Miljoona-Manse. Muovinen seura, vailla perinteitä. Tuoretta miesten pesäpallon Suomen mestaria Manse PP:tä on parjattu lajiväen keskuudessa paljon kuluvan kauden aikana. Kenties taustalla on ollut harmitusta, kun sympaattisesta nousijajoukkueesta tulikin harkituilla huippuhankinnoilla pääsarjaan menestyjä, joka laittoi perinteisille suurseuroille kampoihin. Alkuvaikeuksien jälkeen Manse iski pudotuspeleissä kanveesiin kaksi jättiläistä: Sotkamon Jymyn ja Kouvolan Pallonlyöjät.