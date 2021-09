Pyrintö hankki Kanadan maajoukkuetta edustaneen pelaajan

Aamulehti

Tampereen Pyrintö jatkaa kanadalaisten koripallomarkkinoiden hyödyntämistä. Viime kaudella Pyrintö löysi Kanadasta erinomaisiksi pelureiksi osoittautuneet Marcus Lewisin, Brady Skeensin ja Marlon Johnsonin.

Ensi Korisliiga-kaudeksi Pyrintö on värvännyt 28-vuotiaan ja 198-senttisen kanadalaisen Shaquille Keithin. Keith on pelannut suurimman osan urastaan Kanadan sarja CEBL:ssä ja on esiintynyt Kanadan A-maajoukkueessakin.

–Shaq on fyysinen ja voimakas pelaaja, joka pystyy pelaamaan useassa eri roolissa. Kokonsa puolesta hän pärjää hyvin korien läheisyydessä, mutta hyvänä syöttäjänä on kuin kotonaan myös pelintekijänä, kertoo Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen tiedotteessa.

Pyrinnöllä on voimassa olevat olevat sopimukset Keithin lisäksi Osku Heinosen, Lassi Kilpisen, Tomas Pihlajamäen, Valtteri Leppäsen, Panu Peltokankaan, Eero Lehtosen, David Gonzalvezin sekä Devante Fosterin kanssa.