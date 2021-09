Lauri Lehtinen on uusi Aamulehden urheilun päällikkö

Aamulehden toimittaja on tunnettu hahmo pirkanmaalaisissa urheilupiireissä. Uusi pomo lupaa parantaa edelleen paikallisen urheilun näkyvyyttä.

Aamulehti

Aamulehden uusi urheilun päällikkö on Lauri Lehtinen, 29. Lehtinen on aiemmin toiminut Aamulehden urheilutoimituksen toimittajana. Lehtinen tunnetaan Pirkanmaan urheilupiireissä näkyvänä hahmona, joka urheilujuttujen lisäksi on toimittanut muun muassa Lehtinen-podcastia.

Lehtinen aikoo entisestään kirkastaa Aamulehden urheilun tehtävää. Edessä on taas huikea urheiluvuosi Pirkanmaalla.

– Tällä hetkellä pirkanmaalainen urheilu on erityisessä nosteessa. Urheilijat ovat aivan Suomen huippua, lisäksi maan komein areena nousee keskelle kaupunkia.

Lehtinen lupaa, että Aamulehden urheilu panostaa jatkossakin paikallisuuteen, intohimoon ja asiantuntijuuteen.

– Urheilun merkitys Pirkanmaalla on valtava. Viime kaudella esimerkiksi alueella oli 31 pääsarjan palloilujoukkuetta. Lisäksi junioreita on eri lajeissa kymmeniätuhansia. Pelkästään jalkapallojunioreita on Tampereella tuhansia.

Edellisen pomon Pekka Aallon aikana Aamulehden urheilu vietiin kokonaan digitaaliseen aikaan. Lehtinen aikoo vielä parantaa.

– Paikalliset tekijät, joukkueet ja urheilijat nostetaan vielä kirkkaammin esiin. Live-lähetykset ovat tähän erinomainen keino. Lisäksi yritämme olla enemmän läsnä ihmisten arjessa ja mukana suurissa tapahtumissa. Ollaan siellä missä tapahtuu. Myös yleisöllä on entistä suurempi rooli journalismissamme.

Lehtisen mukaan pirkanmaalaisen urheilun tilanne on pandemian jälkeen parantumassa, kun suuria yleisötapahtumia on taas päästy järjestämään. Näyttää siltä, että toivo palaa urheilukatsomoihin. Tilaajille Lehtisellä on selvä viesti.

– Aamulehdestä saa asiantuntevimman ja kattavimman kokonaispaketin Tampereen seudun paikallisesta urheilusta.

Tuoreita Lauri Lehtisen juttuja

Lue lisää: Kouvolan Pallonlyöjät jätti kullanmurusia Kaupin pelikentälle – Manse PP heräsi kohmeestaan avausfinaalin edettyä

Lue lisää: Jättipaketti: tästä löydät kaikki liigaennakot, arviot, esittelyt, kolumnit, podcastin ja tähtipelaajien haastattelut

Lue lisää: Kansa pääsee vihdoin lehtereille, kun Tappara ja Ilves kohtaavat – Katso tallenne Aamulehden ennakko­studiosta: Tällainen oli tunnelma Hakametsässä