Pyrinnön kausi on alkanut naisten Korisliigassa tylyin tappioin

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön kausi naisten Korisliigassa on alkanut viime vuoden tapaan tylyin tappioin. Tosin vastassa on ollut sarjan kärkipäähän povatut joukkueet, mikä on syytä muistaa, sillä naisten Korisliigassa tasoerot ovat varsin isot.

Torpan Pojat kaatoi tiistaina kotonaan Pyrinnön lukemin 93–67 (46–31). Pyrintö hävisi sarja-avauksessaan Forssan Alulle 19 pisteellä.

Lajilegenda Taru Tuukkanen siirtyi kesällä Tapiolan Hongasta ToPoon. Tiistaina hän kokosi pelin isoimman pistemäärän (16) ja siihen päälle 16 levypalloa. Pyrintö voitti Tuukkasen, 43, huilaamat peliminuutit kuudella pisteellä.

Yhdysvaltalainen Maya Brewer (14 pistettä / 4 riistoa) debytoi kelvollisesti Pyrinnön paidassa. Pelintekijä Anni Jämsä linkosi palloa ilmaan ahkerasti ja kasasi saman pistelukeman kuin Brewer.