BC Nokian kasvatti Veera Pirttinen siirtyy Slovakian pääsarjaan

Koripalloilija Veera Pirttinen, 24, siirtyy Slovakian pääsarjassa pelaavaan Piestanske Cajkyyn. Pirttinen, BC Nokian kasvatti, oli menneellä kaudella naisten Korisliigan toiseksi paras kotimainen pistenainen. Hänen pistekeskiarvonsa oli 16,9.

Pirttinen pelasi loistokauden Catz Lappeenrannassa ja kirjasi keskimäärin 4,8 levypalloa, 4,3 syöttöä ja 1,5 riistoa ottelua kohden. Paikka Piestanske Cajkyssa avautui, kun joukkueen yhdysvaltalaisvahvistus Ke'Shunan James loukkaantui.

Pirttinen on aiemmin pelannut ulkomailla Saksan Bundesliigassa ja Islannin pääsarjassa. Suomen mestaruuden hän on voittanut Catzissa kolmesti. Naisten maajoukkueessa Pirttinen on pelannut 17 ottelua.