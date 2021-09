Main ContentPlaceholder

Vielä vuosi sitten Kouvolan pesäpallokatsomossa supistiin söpöstä ja tuntemattomasta Manse PP:stä, nyt on toisin – tamperelaisilla on Superpesis-finaaleissa ratkaisevan tuntuinen etu

Keskiviikkona Kaupissa alkavassa finaalisarjassa on vastakkain kaksi Goljatia. Ja jos on valittava kummalla jättiläisellä on ennakkoon aavistuksen paksumpi panssari, ottaisin Manse PP:n.

Aamulehti Kouvolan pesäpallostadionin katsomossa kuhistiin reilu vuosi sitten yhtenä heinäkuun ensimmäisistä kesäilloista. Kiehtova sarjanousija Manse PP oli tullut miesten Superpesiksen kaudenavaukseen kohtaamaan paikallisen Pallonlyöjät, eikä paatuneiden pesäpalloseuraajien keskuudessa tiedetty suuria tamperelaisjoukkueesta.