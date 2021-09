Miikka Sopasen valmentama Pyrintö on kertonut kahdesta yhdysvaltalaisvahvistuksesta. Maksimi on neljä.

Tampereen Pyrintö on pestannut ensimmäisen uuden yhdysvaltalaisvahvistuksensa miesten Korisliiga-kaudelle 2021–22. Hän on 206-senttinen laituri Devante Foster, joka on allekirjoittanut yksivuotisen sopimuksen Tampereelle.

Foster, 23, pelasi viime kaudella BC Olimpi Tbilisin joukkueessa Georgiassa, mistä hänen oli määrä siirtyä tulevaksi kaudeksi Venäjän kakkostasolle ja BK Burevestnikin joukkueeseen, mutta seura ajautui talousvaikeuksiin ja Foster vapautui näin Pyrintöön.

–Etsimme joukkueeseemme urheilullisuutta ja ulottuvuutta, ja näitä ominaisuuksia Devante meille myös tuo, sanoo Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen seuran tiedotteessa.

–Devante tuo pituutensa ja urheilullisuutensa voimaa korinalus- ja levypallopeliimme, mutta uskon Devanten yllättävän vastustajia myös monipuolisella pallollisella osaamisellaan.

Pyrinnöllä on voimassa olevat olevat sopimukset Fosterin lisäksi Osku Heinosen, Lassi Kilpisen, Tomas Pihlajamäen, Valtteri Leppäsen, Panu Peltokankaan, Eero Lehtosen sekä viime kaudelta tutun David Gonzalvezin kanssa.