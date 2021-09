Ilveksen sankarilla upea ilta – Linus Rönnberg iski pallon kolme kertaa TPV:n verkkoon

Ilves-Kissat taipui vierastappioon Vantaan Jalkapalloseuraa vastaan.

Lahjakas laituri Linus Rönnberg loisti kentän kirkkaimpana tähtenä, kun Ilveksen kakkosjoukkue paketoi TPV:n Kakkosen paikalliskamppailussa tylyin lukemin 3–0 (3–0).

Täksi kaudeksi Tampereelle muuttanut Rönnberg latoi jo avausjaksolla kolme osumaa reilun 20 minuutin sisään ja ratkaisi samalla pelin.

– Linus on ollut todella hyvä kesäisen Italian keikkansa jälkeen. Erityisosaaminen on tullut vahvasti esille. Hän on vahva ohittaja yksi vastaan yksi -tilanteissa ja ampuu terävästi oikealla jalalla, Ilveksen valmentaja Topi Priha kehui.

Interistä Ilvekseen tullut Rönnberg piipahti kesken kauden AC Perugia Calcion testileirillä.

– Linuksen parhaat puolet ovat päässeet oikeuksiinsa, kun olemme saaneet oman pelimme tasapainoon. Nyt hän voi yrittää ohituksia rauhassa, kun jokaisesta pallonmenetyksestä ei seuraa enää uhkaa omaan päähän, Priha analysoi.

Ilves pääsi kuittaamaan juhannuksen alla kärsimänsä tappion TPV:lle.

– Sen jälkeen tuli piinaava 500 kilometrin mökkimatka Joensuuhun. Silloin harmitti vielä kaksi päivää pelin jälkeen. Nyt saimme realisoitua pelaajien tasoeron tulokseen, Priha summasi.

Samalla lohkojumboksi juuttunut TPV ajautui entistä pahempaan putoamiskurimukseen.

Ilves-Kissat taipui Myyrmäessä 1–3 (0–1) -vierastappioon Vantaan Jalkapalloseuraa vastaan. Erkka Helmisen kavennusosuma jäi laihaksi lohduksi.

Kissojen miehistöön jäi kahden miehen lovi, kun maalivahti Sami Maja siirtyi poikkeusluvalla TPV:hen ja Radwan Moussa jättäytyi sivuun työkiireiden takia.