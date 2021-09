Talli avasi Sunisen yllättävää lähtöä

Teemu Sunisen vaikeudet rallin MM-sarjassa johtivat siihen, että M-Sport tarjosi suomalaiselle loppukaudeksi lähinnä WRC2-ajoja.

Rallin MM-sarjan tallissa M-Sportissa ajanut suomalaiskuljettaja Teemu Suninen ilmoitti elokuun lopulla, että hänen ja tallin yhteistyö päättyy välittömästi. Nyt M-Sport on valottanut tapausta, ja tallin mukaan päätös tarjota Suniselle enemmän kakkosluokka WRC2:n ajoja loppukaudeksi aiheutti lähdön.

– Vuoden alussa teimme selväksi, ettei (Teemulla) olisi täyttä kautta WRC-autossa. Hänellä oli vaikea kisa (MM-avauksessa) Monte Carlossa, vaikeaa Sardiniassa, eivätkä tulokset Rovaniemellä ja Virossa ehkä olleet sellaisia, mitä olimme toivoneet, M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener kertoi Motorsport-sivustolla.

– Käytimme Teemua myös Rally2-autossa, se on tärkeää meille ja päätimme satsata loppukaudeksi enemmän Rally2-ohjelmaamme. Annoimme Teemulle mahdollisuuden näyttää potentiaaliaan kohti päätöstämme (kuljettajista) ensi vuodeksi. Hän ei halunnut tuota tehdä ja teki päätöksen lähteä muualle ja yrittää erilaista reittiä, Millener selvitti tallin näkemystä.

Suninen kertoi viime viikolla, että hän ajaa Suomen MM-rallissa lokakuun alussa VW Polo GTI -autoa WRC2-luokassa. M-Sport toivottaa ex-kuskilleen kaikkea hyvää niin Suomen MM-ralliin kuin jatkoonkin.

– Tämä on ehkä toistaiseksi päätös (Suniselle) M-Sportilla, mutta ei muuten mikään loppu. Olen varma, että hän pärjää erittäin hyvin Rally2-autolla Suomessa ja toivotamme hänelle onnea. On ollut nautinnollista tehdä töitä hänen kanssaan. Hän on yhä erittäin lahjakas kuljettaja, Millener sanoi.