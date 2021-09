Aamulehti seuraa pesisvälieriä: Juha Puhtimäen kaksi väärää antoivat Jymylle vapaataipaleen ja juoksun ratkaisevalla hetkellä – Kirittäret kiinni vahvasti voitossa Jyväskylässä

Miesten Superpesiksen avausvälierässä Manse PP kohtaa Sotkamon Jymyn Kaupissa, naisten kolmannessa välierässä Jyväskylässä finaalipaikka on katkolla Manselle.

Manse PP:n naisten Emma Sallinen on avainpelaaja myös sunnuntain välierässä. Sallinen löi kaikki kolme Mansen juoksua lauantain toisessa välierävoitossa.

Aamulehti

Miesten Superpesiksen välierät käynnistyvät Manse PP:n ja Sotkamon Jymyn välillä sunnuntaina Kaupissa. Samaan aikaan Mansen naiset pelaavat kolmatta välierää Jyväskylässä: Manse johtaa Kirittäriä voitoin 2–0 ja voi varmistaa finaalipaikan sunnuntaina.

Mielenkiintoisia välieriä voit seurata tässä artikkelissa Aamulehden tekstiseurantana.

Seurannassa keskitytään etenkin miesten kotipeliin ja päivitetään molemmista peleistä tilanteet ja kiintoisimmat tapahtumat lyöntivuoro kerrallaan.

Näin pelejä ennakoidaan

Miesten välierä:

Manse voitti runkosarjan ja hallitseva Suomen mestari Jymy oli neljäs. Runkosarjassa molemmat ottivat kotivoitot keskinäisistä peleistä.

Jymyn suurseuran asemaa korostaa se, että joukkue on yltänyt Superpesiksen välieriin joka kausi 2000-luvulla. Manse pelaa seurahistorian ensimmäistä kertaa Superpesiksen välierissä.

Manse voitti puolivälierissä IPV:n voitoin 3-2 oltuaan jo 0-2-tappiolla. Jymy kellisti Joensuun Mailan myös voitoin 3-2, eli molemmilla on alla rankka avauskierros.

Naisten välierä:

Runkosarjan voittaja Kirittäret on erikoisessa tilanteessa: se on hävinnyt Manselle kahdesti putkeen ja on selkä seinää vasten kotikentällään sunnuntaina.

Lauantaina Manse voitti 1–0 supervuorossa, kun kaksi jaksoa päättyivät tasan. Avauspelin Manse vei 2–0.

Lauantaina suurimmat sankarit olivat Mansen lukkari Senni Sallinen ja kapteeni Emma Sallinen, joka löi kaikki Mansen kolme juoksua. Manse oli vahva etenkin ulkopelissä, johon Kirittärien tulee löytää lääkkeet.

Molemmat pelit alkavat kello 16.