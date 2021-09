Suomalaisjärjestäjät saivat tietyt vapaudet otteluohjelman laatimiseen ja käyttivät tilaisuuden hienosti hyväkseen.

Hetkinen – onko tämä totta vai sittenkin pelkkää kaunista unta?

Hakametsän jäähallin lehtereillä piti hieraista silmiä useampaan kertaan, kun lentopallomaajoukkue kuritti Espanjaa tasapainoisella ja himokkaalla pelillä.

Ei, silmäkulmat eivät kostuneet vielä häikäisevästä esityksestä huolimatta. Tämä ei johtunut suinkaan ikääntymisestä tai kyynisyydestä, vaan EM-kisojen toimittajille joka toinen päivä toistuvasta kauhunhetkestä – koronatestistä. Turnauksen kyyneleet pitää säästää sinne.

Mutta mistä sen tietää, vaikka nenäliinaa tarvittaisiin vielä hallin sisälläkin.

Niin hienosti Suomi pelasi lauantaina peräti 3 100-päisen yleisön edessä. Kriittisinkin lajiväki ymmärtää seuraavien numeroiden suuruuden: seitsemän ässää, ei yhtään vastaanottovirhettä ja vain neljä suoraa hyökkäysvirhettä.

Vaikka valmentajat tuijottavat usein tilastoja silmät sumeina, tästä ei löydy nytkään huippupelin merkittävintä tekijää.

Minkään tietokoneen näppäimistöltä ei löydy saraketta yhteen hiileen puhaltamiselle. Usea pelaaja on todennut, että tämä joukkue on vaikuttanut erityiseltä ensimmäisestä leiripäivästä lähtien.

Kaikki mukaan lähteneet oivalsivat, että kotiturnaus tarjoaa ikimuistoisen elämyksen. Siitä elämyksestä jää luonnollisesti vielä vahvempi jälki, mikäli tulee tulosta. Se taas onnistuu vain pyyteettömän työnteon kautta. Pullistelijoiden ja kiukuttelijoiden paikka on muualla.

Kokenut kapteeni Eemi Tervaportti tiivisti moraalin niin, ettei noin sadan treenin sekaan osunut ainuttakaan hutitreeniä. Tämä on paljon sanottu.

Kun Espanja-voitto takasi Suomelle jo likipitäen varman pudotuspelipaikan, on oikea aika asettaa huikea peli oikeaan perspektiiviin. Tai ainakin yrittää sitä.

Milloin Suomi on pelannut arvoturnauksessa edellisen kerran yhtä vahvasti?

Ensimmäiseksi tulee mieleen kahden vuoden takaisen EM-turnauksen alkulohkopeli Turkkia vastaan. Suomen oli pakko voittaa päästäkseen pudotuspeleihin – ja joukkue teki sen tukalan ahdingon jälkeen.

Se oli loistava näyttö henkisen kantin kovuudesta ja kiistaton luottamuslause kovassa ryöpyssä olleelle Joel Banksille. Silloin britin työtä kalvettiin lajipiirin sisällä oksettavasti.

Suomi tuuletti komeaa voittoa Espanjasta Hakametsässä lauantaina.

Joel Banks on saanut Suomen kovaan iskuun kotikisoissa.

Komeasta voitosta huolimatta Suomi oli siinä kamppailussa pelillisesti kaukana lauantaisesta tasosta. Toki vastustajalla on aina iso merkitys tason mittaamisessa.

Vaikka kävin läpi kaikki 2010-luvun EM- ja MM-ottelut pariin kertaan, mieleen ei tullut yhtään yhtä vakuuttavalla esityksellä tullutta voittoa. Eikä niitä voittojakaan ole älyttömästi, mutta Suomi on klaarannut ihailtavasti arvoturnauksen ratkaisevan alkulohkokamppailun jo pitkään.

Jo tässä vaiheessa on syytä nostaa hattua Banksille. Britti on saanut rakennettua ihailtavan yhtenäisen ja yllätysvalmiin joukkueen vähillä resursseilla.

Valmistautumisohjelmaa jouduttiin karsimaan tuntuvasti taloussyistä. Tämä näkyi karuimmin, kun harjoitusmaaotteluiden määrä piti pudottaa minimiin. Tällä sektorilla Suomi antoi paljon tasoitusta kaikille vastustajilleen.

Banksin sopimus on katkolla EM-turnauksen jälkeen. On arvoitus, onko Banksilla kiinnostusta jatkaa työtänsä. On arvoitus, onko Lentopalloliitolla halua/varaa jatkaa sopimusta. Käy miten käy, EM-turnausta edeltänyt notkahdus ei ole Banksin vika.

Ellei Banksin työ jatku, tuskin tilalle löytyy ainakaan parempaa seuraajaa.

Onneksi EM-kisajärjestäjät toteuttivat Banksin tahdon otteluohjelman laatimisessa.

Isäntämaat saavat valita yhden vastustajan lohkoonsa ja avausottelun vastustajan arvontojen jälkeen.

Suomalaisia houkutteli kovasti lähtölaukaus Tuomas Sammelvuon luotsaamaa Venäjää vastaan, mutta Banks halusi ehdottomasti heikoimmaksi arvioidun Pohjois-Makedonian saadakseen joukkueelle itseluottamusruiskeen turnaukseen. Tämä toteutui.

Toki järjestäjät näkivät myös koko ottelukaavion. Sieltä pystyi päättelemään, että tällä valinnalla Suomen toinen vastustaja Espanja joutuu pelaamaan kolmannen pelin kolmen päivän sisään.

Tällä kertaa suomalaiset olivat hereillä myös kabinetissa.