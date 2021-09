Castren rentoutuu päivä päivältä Solheim Cupissa – viikonloppu tuo taas suomalaista golfhistoriaa

Golf Näin pelataan Solheim Cup

– Yhdysvaltain ja Euroopan naisten golfjoukkueiden 17. reikäpeliottelu Solheim Cup pelataan Yhdysvaltain Toledossa 4.–6. syyskuuta.

– Molempiin joukkueisiin kuuluu 12 edustajaa, jotka pelaavat lauantaina ja sunnuntaina yhteensä kahdeksan nelinpeliä ja nelipallo-ottelua sekä maanantaina 12 kaksinpeliä.

– Nelinpeli (foursome): Pelataan kaksihenkisin joukkuein. Joukkueiden pelaajat lyövät palloa vuorotellen. Toinen pelaajista aloittaa parittomat, toinen parilliset reiät.

– Nelipallo (fourball): Pelataan kaksihenkisin joukkuein. Kumpikin joukkueen pelaaja pelaa pallollaan, ja parempi tulos ratkaisee.

– Kaksinpeli: Kaksi pelaajaa pelaa vastakkain.

– Ottelut pelataan reikäpelinä, eli ottelun voittaa se, joka on voittanut kierroksen aikana enemmän reikiä. Ottelu lopetetaan, kun toinen pelaaja/joukkue on tavoittamattomassa johdossa. Esimerkiksi tulosmerkintä 4/3 tarkoittaa, että voittanut pelaaja/kaksikko on neljä voitettua reikää edellä vastustajaa, kun kolme reikää on jäljellä. Mitä isommat numerot, sitä ylivoimaisempi voitto.

– Jokaisesta otteluvoitosta saa pisteen. Jos ottelu päättyy 18 reiän jälkeen tasan, piste puolitetaan. Kaikkiaan jaossa on 28 pistettä (8 nelinpeleistä, 8 nelipallosta ja 12 kaksinpeleistä). Jos USA ja Eurooppa päätyvät tasapisteisiin 14–14, edellisen eli 2019 Solheim Cupin voittaja Eurooppa säilyttää pokaalin.

– Joukkueet 2021:

– USA: Danielle Kang, Ally Ewing, Austin Ernst, Lexi Thompson, Jessica Korda, Megan Khang, Nelly Korda, Lizette Salas, Jennifer Kupcho (tulokas), Brittany Altomare, Mina Harigae (tulokas), Yealimi Noh (tulokas). Kapteeni: Pat Hurst, apukapteenit Angela Stanford, Michelle Wie West ja Stacy Lewis.

– Eurooppa: Georgia Hall Englanti, Charley Hull Englanti, Carlota Ciganda Espanja, Sophia Popov Saksa, Anna Nordqvist Ruotsi, Leona Maguire Irlanti (tulokas), Emily Kristine Pedersen Tanska, Matilda Castren Suomi (tulokas), Nanna Koerstz Madsen Tanska (tulokas), Madelene Sagström Ruotsi, Celine Boutier Ranska, Mel Reid Englanti. Kapteeni: Catriona Matthew, apukapteenit Kathryn Imrie, Laura Davies, Suzann Pettersen.

– Norjalais-amerikkalaisen mailavalmistajan Karsten Solheimin mukaan nimetty Solheim Cup pelattiin ensi kertaa vuonna 1990. USA johtaa voitoissa 10–6.