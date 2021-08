Tampereen EM-jännitys säilyy päätösiltaan asti – Tässä arvio Suomen vastustajista

Venäjän ja Hollannin takana käydään tiukka taistelu kahdesta muusta pudotuspelipaikasta.

Tuomas Sammelvuon valmentama Venäjä on Tampereen alkulohkon ykkössuosikki.

Pelit pelataan aina kentällä, mutta lähtökohtaisesti Tampereen EM-alkulohkon juoni on selkeä.

Suurella todennäköisyydellä Venäjä ja Hollanti etenevät neljännesvälieriin. Suomi taistelee kahdesta muusta pudotuspelipaikasta Pohjois-Makedonian, Espanjan ja Turkin kanssa.

Luultavasti ratkaisu tulee vasta ensi keskiviikkona, kun Suomi ja Turkki kohtaavat lohkon päätöskamppailussa.

Seuraavassa Suomen vastustajat tiivistetysti.

Pohjois-Makedonia

(ke 1.9. klo 19.00)

Toiseen arvoturnaukseensa valmistautuva joukkue antoi myrskyvaroituksen edellisissä EM-kisoissa yllättämällä Slovenian ja kaatamalla myös Valko-Venäjän. Suomi kaatoi ensikertalaisen Ljubljanassa 3–1 Urpo Sivulan (17 pistettä) johdolla ja otti samalla ensimmäisen virallisen voittonsa Joel Banksin komennossa. Alla oli 18 peräkkäistä tappiota. Pohjois-Makedonian leirissä kuohui kesällä. Päävalmentaja Nikola Matijasevic sai yllättävät potkut. Tilalle nostettiin Dusko Nikolic. Kansainvälisillä kentillä karaistunut hakkuri Nikola Gjorgiev pitää saada kuriin.

Espanja

(la 4.9. klo 14.00)

Espanjan tähtihetki syöpyi pysyvästi mieleen. Joukkue kaatoi Suomen syksyn 2007 dramaattisessa EM-välierässä ja valtasi Moskovassa sensaatiomaisen Euroopan mestaruuden. Muutama vuosi sen jälkeen Espanja syöksyi syvälle. Nyt suunta on taas ylöspäin, kuten Euroopan ranking-sijoitus (14) todistaa. Suomi kohtasi Espanjan edellisen kerran panospelissä vuoden 2017 MM-karsinnassa ja otti silloin Karlovy Varyssa 3–1-voiton. Puolan liigassa passaava Angel Trinidad on joukkueen kirkkain tähti.

Venäjä

(su 5.9. klo 17.30)

Venäjä on Tampereen lohkon toinen vetonaula paitsi huipputasonsa varsinkin päävalmentaja Tuomas Sammelvuon ansiosta. Sammelvuo saapuu Hakametsään tuoreena olympiahopeamitalistina. Suomi kaatoi Venäjän viimeksi heinäkuussa 2010 juuri Tampereella – silloin maailmanliigan ottelussa. Sen jälkeen arvoturnauksissa on tullut neljä tylyä 0–3-tappiota. Venäjän suurimpana kysymysmerkkinä on hakkuripeli. Tokiossa loistanut Maksim Mihailov ja kimmoisa Viktor Poletaev vetävät nyt henkeä.

Hollanti

(ti 7.9. klo 20.00)

Hollannin suurin kukoistuskausi osui 1990-luvulle ja huipentui olympiakultaan 1996. Vuosituhannen taitteen jälkeen mitalisijat ovat jääneet kauas. Nyt joukkue tekee uutta tuloa Euroopan huipulle tähtiluokkaan kuuluvan Nimir Abdel-Azizin johdolla. Lentopallomaailma on polvillaan Nimirin edessä. Hän nousi maailman eliittiin passarina ja on nyt vähintään yhtä kova tekijä hakkurina. Suomi voitti Hollannin viimeksi Tanskan EM-turnauksessa 2013. Sen jälkeen on tullut yksitoista tappiota putkeen.

Turkki

(ke 8.9. klo 20.00)

Alkulohkon päätösvastustaja oli Suomen avainvastustaja myös edellisessä EM-turnauksessa. Suomi tarvitsi kaksi vuotta sitten voiton Turkista edetäkseen pudotuspeleihin. Se tuli lopulta hurjan taistelun jälkeen 3–2, vaikka 40 pistettä paukuttanut turkkilaishakkuri Adis Lagumdzija järjesti pitkän piinan. 211-senttinen pallontappaja on edelleen joukkueen tukipilari. Turkki sai kesällä tärkeätä pelituntumaa Euroopan liigasta ja arvokasta itseluottamusta sarjan voitosta. Finaalissa kaatui Ukraina.