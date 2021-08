Tällaiset ovat lippujen hinnat Leijonien peleihin ensi kevään Tampereen MM-kisoissa – Lipuista järjestetään arvonta

Tampereella pelattavan jääkiekon MM-finaalin ja pronssipelin päivälippu maksaa 305–535 euroa.

Halvimmillaan aikuinen katsoja pääsee Leijonien peliin ensi kevään jääkiekon MM-kisojen alkulohkossa 65 eurolla – jos arpaonni suosii.

Jääkiekon miesten vuoden 2022 MM-kisojen Suomen peleihin Tampereelle voi saada lipunosto-oikeuden arvonnan kautta. Jääkiekkoliitto julkaisi 31. elokuuta Tampereella ja Helsingissä pelattavien MM-kisojen lippujen hinnat.

– MM-kisoissa tällaista lippuarvontaa ei ole ennen pidetty. Nopein käsi ei voita, vaan halusimme antaa kaikille halukkaille mahdollisuuden osallistua arvontaan, kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen kertoi Suomen jääkiekkoliiton tiedotustilaisuudessa.

Tampereella pelattavassa B-lohkossa, jossa Suomi pelaa, järjestetään lippuarvonta kaikkien lippujen osto-oikeudesta. Arvonta aukeaa 2. syyskuuta ja siihen on aikaa osallistua 26.9. asti. Arvontaan pääsee osallistumaan MM-kisojen kotisivujen kautta 2.9. alkaen.

Jos arvonnassa onni suosii, voittaa oikeuden ostaa lippuja arvonnassa määritellylle pelipäivälle.

Arvonnassa arvotaan päivälippuja, eli ne sisältävät kahdesta kolmeen peliä. Arvonnassa voi osallistua 1–6 lipun arvontaan päivää kohden.

Halukkaan ostajan tulee valita päivä ja hintakategoria. Arvontaan voi valita niin monen pelipäivän lippuja kuin haluaa.

Suomen alkulohkon pelipäiville aikuisten päivälippupaketit maksavat halvimmillaan 65 euroa ja kalleimmillaan 355 euroa. Lippujen hinnoissa on vaihtelua pelipäivän ja lippukategorian mukaan. Suomen alkulohkopeleihin lastenliput maksavat 13–75 euroa.

Tampereella pelattavaan MM-finaalin ja pronssipelin päivälippu maksaa arvonnan kautta 305–535 euroa.

Suomen pelit Lippujen hinnat Hinnat ovat arvonnassa olevista päivälippupaketeista. Pe 13.5. klo 20.20 Suomi−Norja 75€–275€ La 14.5. klo 20.20 Latvia−Suomi 85€–325€ Ma 16.5. klo 20.20 Suomi−USA 75€–285€ Ke 18.5. klo 20.20 Suomi−Ruotsi 75€–295€ Pe 20.5. klo 16.20 Britannia−Suomi 65€–235€ La 21.5. klo 16.20 Valko-Venäjä−Suomi 85€–325€ Ti 24.5. klo 20.20 Suomi−Tshekki 85€–355€ Lasten liput alkulohkopeleihin Tampereella 13–75€ Tampereen puolivälieräottelut 135€–295€, lapset 54€ Tampereen välieräottelut 255€–455€ Mitaliottelut 305€–535€ Tampereen pudotuspeliotteluiden paketti 605€–1 105€ Tampereen viimeisen viikonlopun paketti 505€–955€

Tampereella pelattavissa peleissä on alkulohkossa viisi eri lippukategoriaa. Premium-kategorian liput ovat kalleimmat, sitten tulevat kategoria 1, 2 ja 3 sekä vielä erikseen seisomakatsomon liput ja lastenliput.

Puolivälierissä ei ole enää seisomakatsomolippuja ja välierä- ja finaalivaiheessa ei myöskään erikseen lastenlippuja.

– Hinnoittelussa on lähdetty siitä, että sekä nuorille että vanhoille on mahdollista kokemaan kisoja paikanpäällä. Sen vuoksi on monen eri hintaluokan lippuja, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi.

Helsingissä pelattavaan A-lohkoon lipunmyynti tapahtuu perinteisesti. Siellä päiväliput maksavat aikuisilla 15 eurosta 204 euroon ja lapsilla kymmenestä eurosta 34 euroon.

Jääkiekon MM-kisat Näin lippuarvonta toimii 2.–26.9. Osallistuminen Tampereella pelattavan B-lohkon otteluiden lippuarvontaan. Tänä aikana voi rekisteröityä mukaan arvontaan. 27.–28.9. Lippuarvonta suoritetaan ja arvontaan osallistuneita tiedotetaan arvonnan tuloksesta. 30.9.–15.10. Arvonnassa voitettuja lippuja voi lunastaa kahden viikon ajan. Voitettuja lippuja ei ole pakko lunastaa. 16.–20.10. Etuosto-oikeus arvonnassa ilman valitsemaansa lippua jääneille jäljelle jääneisiin lippuihin. 21.–22.10. Etuosto-oikeus kaikille arvontaan osallistuneille. 27.10. Tampereen lohkon otteluiden päiväliput tulevat kaikille avoimeen myyntiin. Helmikuu 2022: Yksittäiset peliliput tulevat myyntiin. Hinnoista ja muista yksityiskohdista Jääkiekkoliitto tiedottaa myöhemmin. Helsingissä pelattavassa A-lohkossa liput myydään perinteisesti ja lipunmyynti aukeaa 2.9. lohkon peleihin.

Tarkennettu 31.8.2021 kello 12.22. Finaali- ja pronssiottelun päivälippu maksaa 305–535 euroa.