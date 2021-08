Markkasta odottaa Clevelandissa ikävän tutunlainen ympäristö. Kuten aiempien vuosien Bullsilla, Cavaliersilla on menossa jälleenrakennusprojekti.

Perjantai-illan täytyi olla valtaisa helpotus Lauri Markkaselle, mutta myös tämän yhdysvaltalaiselle agentille Michael Lelchitskille. Tuona iltana suomalaiskoripallon ykkösnimeä neljä NBA-kautta työllistänyt Chicago Bulls kauppasi Markkasen Cleveland Cavaliersiin.

Markkanen sai Cavaliersilta yhden suomalaisen urheiluhistorian tuhdeimmista sopimuksista. Neljä vuotta, 67 miljoonaa dollaria (noin 56,8 miljoonaa euroa).

Ennen siirron varmistumista Markkasen tilanne oli käymässä tukalaksi. NBA:n kesämarkkinat aukesivat kolmisen viikkoa sitten Markkasen ollessa rajoitettu vapaa agentti. Tämä tarkoitti, että Markkanen olisi saanut tehdä sopimuksen muualle, mutta Bullsilla olisi ollut mahdollisuus vastata kaikkiin tehtyihin tarjouksiin. Markkanen kertoi heti markkinoiden auettua Ylelle haluavansa pois tuulisesta kaupungista.

Viikot kuitenkin kuluivat, muut Markkasen kaliiberin vapaat agentit saivat omat sopimuksensa ja yhtä (Oklahoma City Thunder) vaille kaikki NBA-joukkueet käyttivät vapaan palkkatilansa ei-suomalaisiin vaihtoehtoihin. Markkanen jäi markkinoille viikoiksi yksin lähinnä auringonlaskuun ratsastavien kehäkettujen ja tuntemattomien nuorukaisten kanssa.

Oli lähellä, ettei Markkanen olisi joutunut tarttumaan Bullsin yksivuotiseen ja yhdeksän miljoonan dollarin tarjoukseen (qualifying offer), joka olisi ollut hänelle miljoonittain alipalkattu. Ellei Markkanen olisi lopulta saanut Cavaliersin kaltaista sopimuslappua, kotimaisissa koripallopiireissä ei olisi pyörrytty yllätyksestä, mikäli Markkanen olisi päättänyt työsuhteensa verrattain pienehköä SIG-agentuuria edustavan Lelchitskin kanssa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tulos ratkaisee.

Sopimus on Markkaselle todella hyvä. Vielä ennen viime kautta Markkanen olisi voinut tavoitella 20 miljoonan dollarin vuosipalkkaa, mutta viime kauden useiden loukkaantumisten (jälleen) ja vaihtopenkille kutistuneen roolin jälkeen 16,75 miljoonan vuosipalkkaa voi pitää erinomaisena.

Kuninkaasta pohjasakkaan

Markkasta odottaa Clevelandissa ikävän tutunlainen ympäristö. Kuten aiempien vuosien Bullsilla, Cavaliersilla on menossa jälleenrakennusprojekti. Kasassa on nuori joukkue, jolta on täyttä utopiaa odottaa menestystä lähivuosina, eikä seuran maine ole NBA-ympyröissä hehkeällä tolalla.

Cavaliersin historian voi jakaa karkeasti kahteen osaan: vuosiin LeBron Jamesin kanssa ja vuosiin ilman häntä. James, Ohion kasvatti, tähditti Cavaliersin NBA-finaaleihin vuosina 2007 ja 2015–18. Mestaruuspokaalin Kuninkaaksi ristitty superstara nosti päänsä päälle vuonna 2016.

Jamesin lähdettyä Cavaliersista Los Angeles Lakersiin kesällä 2018 Cavaliers putosi NBA:n itäisen lohkon pohjasakkaan, jossa se on rypenyt tähän päivään asti.

Cavaliers on koonnut nuoren rungon, jonka kärkipalaset ovat korinteossa kunnostautuneet takapelaajat Collin Sexton (22-vuotias) ja Darius Garland (21), tuore kolmosvaraus Evan Mobley (20), äärimmäisen atleettinen sentteri Jarrett Allen (23) ja Markkanen (24). Heidän rinnallaan ovat kokeneet espanjalainen syöttömaestro Ricky Rubio ja kaupungista ulos haluava Kevin Love.

Nuori viisikko määrittää, mihin Cavaliers on tulevina vuosina matkalla. Suurmenestyjäksi? Ei ikinä. Pudotuspelijoukkueeksi? Kenties.

Mahdollisuus onnistua

Cavaliers on saanut Markkanen-kaupasta rapaa Pohjois-Amerikassa, sillä se antoi isolle laiturille tuhdin sopimuksen ja maksoi hänestä siirrossa seuralegendan pojan Larry Nance Juniorin sekä kakkoskierroksen varausoikeuden. Markkasen kannalta tilanne on optimaalinen. Cavaliers on satsannut häneen sekä rahaa että siirtopalikoita. Tämä takaa, että suomalainen saa reilun mahdollisuuden onnistua. Onnistuminen saisi näet Markkasen halunneen seurankin näyttämään hyvältä.

Markkasen pitäisi sopia Cavaliersin isojen miesten palettiin erittäin hyvin. Markkanen oli viime kaudella NBA:n tarkin vähintään 213-senttinen (seitsemän jalkaa) kolmen pisteen heittäjä. Hänen kaukoheittouhkansa on ideaali partneri korin alla viihtyville Mobleylle ja Allenille. Markkasen kolmen pisteen pommit tuovat Mobleylle ja Allenille tilaa ryskätä korin alla, kun puolestaan kaksikon donkit lisäävät Markkaselle aukeavaa heittotilaa kaarelle. Puolustuspäässä ja levypalloissa, Markkasen heikkouksissa, vahvat Allen ja Mobley tarjoavat jyväskyläläiselle kaivatun auttavan käden. Win–win-tilanne, sanoisi Juhani Tamminen.

Markkanen saanee Cavaliersissa selkeän, ison roolin joko aloittavana nelospaikan pelaajana tai ensimmäisenä vaihtopenkiltä saapuvana isona miehenä. Bullsissa Markkanen oli viime keväänä parikin askelta taaempana peluutusjärjestyksessä ja kentälle päästyään häntä peluutettiin jopa kolmospaikalla, jossa Markkanen ei ole omimmillaan. Cavaliersissa odottaa paluu hänen luontaisille pelipaikoilleen. NBA-tähdeksi Markkasella on pitkä matka, mutta hyödyllinen, voittamistakin edistävä NBA-pelaaja suomalainen voi Cavaliersille olla heti Ohioon saapuessaan.

Markkasen Bulls-vuodet kirjoittivat pohjoismaalaista koripallohistoriaa, mutta sisälsivät myös toistuvia loukkaantumisia, pelaajakehityksen junnaamista ja lopulta pienentyneen roolin. Syynsä oli kiistatta niin Markkasella kuin poukkoilleella seurallakin. Clevelandista Markkanen tarvitsee terveitä, kehittäviä vuosia uralleen. Cavaliers tarjoaa Markkaselle kelvollisen pohjan ponnistaa ylöspäin.