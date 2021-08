Kotikisat olivat Pyrinnölle jättimenestys – todellinen yllätysmestari Jarkko Järvenpää empi osallistumistaan vielä edellisenä päivänä: ”En ole kunnossa”

Tampereen Pyrintö otti sunnuntaina päättyneistä yleisurheilun Kalevan kisoista viisi mestaruutta ja kolme SM-pronssia. Lisäksi seura kahmi pistesijoja.

Hymy oli sunnuntai-iltana Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtajalla Elisa Hakasella herkässä. Seuran urheilijat nappasivat Ratinassa pidetyistä Kalevan kisoista peräti viisi Suomen mestaruutta ja kolme SM-pronssia. Lisäksi pyrintöläiset venyivät urakalla pistesijoille.

Erityisesti pistesijaurheilijoiden määrä yllätti Hakasen.

– Olen äärimmäisen tyytyväinen, kun vielä kotikisoissa omista urheilijoista nousee huikeita, uusia nimiä mukaan.

Mitalistit Tampereen Pyrinnön mitalit Suomen mestaruudet: Reetta Hurske, 100 metrin aidat Ella Junnila, korkeus Jarkko Järvenpää, 10 000 metriä Miia Sillman, seitsenottelu Daniel Kosonen, korkeus SM-pronssia: Urho Kujanpää, seiväs Jere Haapalainen, 400 m aidat Ville Eikkula, korkeus

Osa mitaleista oli odotettuja, mutta päätöspäivään mahtui yksi todellinen jymypaukku, kun Jarkko Järvenpää kiri 10 000 metrin Suomen mestariksi. Järvenpää empi osallistumistaan vielä edellisenä iltana, koska kertoi, ettei ole treenannut.

Järvenpää voitti uransa neljänneksi parhaalla ajalla 29.33,98. Tulos oli hänelle täysi yllätys. Hän odotti päälle puolin tunnin painuvaa aikaa.

– En ole kunnossa. En ole käynyt lenkillä. Minulla on jäänyt varmaan 90 prosenttia lenkeistä siihen, etten ole lähtenyt ovesta ulos. Sellaista se on, kun yksin tekee. Juoksu on ollut enemmän harrastus monta vuotta.

Kosonen ja Mattila jakoivat kullan

Miesten korkeusfinaalissa Daniel Kosonen ja Arttu Mattila järjestelivät jo toista vuotta putkeen trilleriä, vaikka tulos jäi vaisuksi.

Kun kumpikaan ei päässyt korkeutta 213 yli, kaksikko päätti yhteistuumin jakaa Suomen mestaruuden. Syynä oli se, että ennätyksiä ei olisi rikottu, vaikka voitosta olisi hypätty loppuun asti.

Daniel Kosonen (vas.) ja Arttu Mattila päättivät jakaa korkeuskullan keskusteltuaan asiasta valmentajiensa kanssa.

Kosonen ja Mattila halasivat lämpimästi päätöksen jälkeen, mutta median edessä Tampereen Pyrinnön Kosonen oli tutun kriittinen. Mestaruus ei lämmittänyt, kun tulos 210 oli pettymys.

– Ajattelin, että kun täällä voittaisin, tuntuisi vähän paremmalta, mutta ei mihinkään. Ei tuollaisella tuloksella pitäisi ikinä voittaa Kalevan kisoja. Kotistadion ja pitkästä aikaa on kisa, jossa on oikeasti väkeä ja sitten pistän tuollaisen flopin.

Tamperelaista valmentava Jouko Kilpi neuvoi suojattiaan hakemaan juoksuun rentoutta.

– Juoksu ei tuntunut huonolta. Se on paha, kun ei tiedä, mitä korjata, kun kaikki tuntuu hyvältä kunnes pistää jalan maahan. Siinä ei tapahtunut mitään, Kosonen kertoi.

Kososen kauden paras on 220. Hän on hakenut kahdesti uutta ennätystään 222, mutta vielä se on ollut liikaa. Siksi Kososella on suuret odotukset ensi viikonloppuna kisattavaan maaotteluun.

– Ruotsi-ottelussa pitäisi räväyttää, nyt ei ainakaan mennyt pankki tyhjäksi. Tuntuu, että pitäisi saada vielä kunnon tulos tähän kesään. Tämä ei kelpaa.

Seitsenottelijat kävivät perinteikkäällä kunniakierroksella ottelun jälkeen. Miia Sillman (keltainen numerolappu) voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa ulkoradoilla.

Sillmanille ensimmäinen mestaruus

Seitsenottelun ykkönen oli odotetusti Tampereen Pyrinnön Miia Sillman. Hän keräsi uransa kolmanneksi parhaat pisteet 5 939 ja voitti ensimmäisen SM-kultansa ulkoradoilta.

Toisen päivän lajeista Sillman oli erityisen tyytyväinen keihäänheittoon. Hän heitti ristiaskelvauhdista 45,75, mikä on Sillmanin uran toiseksi paras keihästulos.

– Ensi kaudelle kun hiomme pitkää vauhtia keihääseen, niin eiköhän tulokset saada vähän korkeammalle, hän sanoi.

Sillman lähti tavoittelemaan ennätystään päätöslajista 800 metriltä. Ennätyksellä hän olisi ylittänyt 6 000 pistettä. Tulos 2.26,53 jäi kuitenkin viitisen sekuntia uran parhaasta.

Suomen mestari kertoi, että takareidessä tuntui pientä kiristystä.

– Nelkku tuli vähän tahmeasti ja varsinkin takasuoralla alkoi tuntua, että on aika paljon piimää jaloissa. Tämä oli kauden ensimmäinen kasini ja yleensä se onkin vähän vaikea.

Kullan lisäksi Sillmania hymyilytti se, että hän sai ottelun loppuun kunnialla ja pääsee nyt rakentamaan tulevaa kautta terveenä.

Kautensa jo päättänyt Maria Huntington (oik.) onnitteli seurakaveriaan Miia Sillmania Suomen mestaruudesta.

Alkukausi oli Sillmanille vaikea ja kesään mahtui myös pari sitkeää flunssaa. Sillmanin uusi valmentaja Matti Liimatainen kertoi, ettei Sillman saanut kunnollista harjoituskautta lainkaan kesällä.

– Valmentajan vaihdossa alkoi näkyä, että minulla oli varmaan intoa vähän enemmän kuin järkeä. Sitten oli vähän vaivoja. Rupesi näyttämään jo vähän siltä, että meneekö tämä kesä ihan pilalle, Liimatainen sanoi.

Pyrintö johtaa kisaa parhaalle yleisurheiluseuralle jaettavasta Kalevan maljasta, mutta ykköspaikan pitäminen vaatii nappionnistumista. Voittaja ratkeaa SM-viesteissä syyskuun toisena viikonloppuna Oulussa.

Tampereen Pyrintö on voittanut Kalevan maljan viimeksi vuonna 1950.