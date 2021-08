Luka Nurmi on myös EM-pisteissä toisena.

17-vuotias Luka Nurmi otti sunnuntaina kauden toisen voittonsa Ferrari Challenge EM-sarjassa. Voitto tuli rankkasateessa perinteikkäällä Saksan Nürburgringin radalla. Kyseessä oli sarjan kymmenes osakilpailu.

Aikaisemmin keväällä Italian Monzan osakilpailuvoiton jälkeen Nurmi on joutunut tyytymään palkintokorokkeen muihin sijoituksiin, kunnes hän nyt neljännestä lähtöruudusta nousi kärkeen ja myös karkuun kanssakilpailijoiltaan, tiedotteessa kerrotaan.

Kilpailun loppua kohden ylivoimaisessa sarjajohdossa ajava tanskalainen Michelle Gatting onnistui kuromaan Nurmen karkumatkan lähes umpeen.

– Lähtökohdat olivat erittäin vaikeat, kun Nürburgringin rataa olen aikaisemmin ajanut vain simulaattorissa ja sen lisäksi meitä piinasi tekniset murheet auton voimansiirron kanssa. Kuitenkin tähän kilpailuun tiimi sai ne selätettyä ja pääsin nyt jälleen näyttämään osaamistani voiton lisäksi myös kilpailun nopeimman kierrosajan myötä, Luka Nurmi kertoo tiedotteessa.

Nurmen mukaan olosuhteet olivat sateen takia yhtä heikot kuin sunnuntaina pitkään keskeytyksissä olleessa Belgian F1-osakilpailussa.

– Erityisen tyytyväinen olen siihen, että murheellisesta ja erittäin vaativasta kelistä huolimatta en tehnyt ainoatakaan virhettä ja pystyin ajamaan jokaisen kierroksen kärkivauhtia, Nurmi toteaa.

Lauantain osakilpailussa Nurmi oli seitsemäs.

Gatting on nyt sarjassa 44 pisteen karkumatkalla, kun ajamatta on vielä neljä osakilpailua. Nurmi on toisena, mutta italialainen Niccolò Schirò on vain yhden pisteen päässä.

Ferrari Challenge -EM-sarjan seuraavat kaksi osakilpailua ajetaan kahden viikon päästä Belgian Spa-Francorchampsin radalla.