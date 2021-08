Krista Tervo palasi moukarimestariksi yli 70-metrisellä – hopeamitalisti Silja Kosonen puhkesi kyyneliin kisan jälkeen: ”Henkiset voimat alkavat olla loppu”

Krista Tervo vei moukarinheiton Suomen mestaruuden tuloksella 70,29. Silja Kosonen taipui hopealle tuloksella 68,30.

Naisten moukarifinaalista ei saatu sellaista trilleriä yleisurheilun Kalevan kisoissa Tampereella kuin etukäteen odotettiin.

Krista Tervo palasi kultakantaan viime vuoden neljännen sijan jälkeen. Nuorten arvokisojen palkintopöydät putsannut Silja Kosonen jäi toiseksi ja liki kahden metrin päähän tuloksella 68,30.

Kosonen puhkesi kisan jälkeen haastattelualueella kyyneliin.

– Huh huh. Kaikkeni yritin. Tänään se riitti hopeaan. Kunnia Kristalle, hieno kisa. Ei vain enää paukut riitä. Eilen vielä pelkäsin, tuleeko tästä kisasta mitään.

– Henkiset voimat ovat alkavat olla loppu.

Kosonen on aiemmin urallaan kilpaillut vain kahdesti ulkomailla. Tällä kaudella kisoja Suomen ulkopuolella on tullut peräti neljä. Tallinnassa Kosonen voitti alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Viime viikolla Kenian Nairobissa hän vei saman ikäluokan maailmanmestaruuden. Lisäksi matkaan on mahtunut esimerkiksi uran ensimmäiset olympialaiset, jotka käytiin Tokiossa.

18-vuotias moukaristi kertoi, että varsinkin matkustaminen on vienyt voimia. Nuorten MM-kilpailujen jälkeen Kosonen ehti tehdä vain yhden treenin.

– Edelleen olen aika väsynyt tästä kaudesta. Vedin finaalin sisulla läpi.

Kosonen aikoo jatkaa kauttaan vielä ainakin Ruotsi-otteluun Tukholmaan. Tämän jälkeen yksi moukarikisa olisi tiedossa Rovaniemellä, mutta siihen osallistumisesta Kosonen päättää myöhemmin.

– Lennot Rovaniemelle on varattu, mutta katsotaan, jaksanko lähteä. Aloitan yliopisto-opinnotkin maanantaina. On ollut vähän kiirettä senkin suhteen.

Kauteensa Kosonen on jo tässä vaiheessa tyytyväinen. Mitalien lisäksi tulokset ovat olleet kovia. Kesäkuussa syntyi uusi Suomen ennätys 73,43.

– Tämä SM-hopea lämmittää ihan sikana. Totta kai varmaan moni oletti, että tulisi kultaa ja ehkä itsekin sitä toivoin.

Tervo hakee EM-rajaa

Mestaruuteen yltänyt Tervo heitti hyvän sarjan. Heikoin mitattu tulos oli 65,17. Kaksi viimeistä kantoivat yli 70 metrin. Voittotulokseksi mitattiin 70,29.

Vielä Tokion olympialaisten aikaan Tervo kamppaili tekniikkansa kanssa. Olympiareissun jälkeen 70 metriä on paukkunut rikki kolmesti.

– Emme ole tehneet mitään ihmellistä olympialaisten jälkeen. Kunto on ollut koko ajan hyvä, mutta olympialaisissa tiesin, että pitää päästä vielä pidempiin heittoihin. Tältä kaudelta on tavoiteltu sitä, että 70-metriset saataisiin perustekemiseksi. Olen saanut niitä ylityksiä hyvin useampiin kisoihin.

EM-rajoja on voinut tehdä heinäkuun 27. päivästä lähtien. Suomalaisnaiset eivät ole vielä ylittäneet moukarin tulosrajaa 71,80, mutta sitä Suomen mestari hakee vielä tällä kaudella.

– Totta kai tähtään EM-rajaan. Ruotsi-ottelu olisi totta kai hyvä paikka heittää se.