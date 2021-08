Junnila helpottui kauden parhaasta kisastaan: ”Hyppääminen on ollut vaikeaa ja tuskaista” – Purola tykitti voittoon ohi Samuelssonin

Korkeushyppääjä Ella Junnila sai vauhtijuoksun uomiinsa. Se toi kauden parhaan tuloksen ja EM-rajakin oli lähellä.

Kalevan kisoissa Ratinan pimenevässä illassa nähtiin säteilevä Suomen mestari.

Korkeusfinaalissa Tampereen Pyrinnön Ella Junnila ponnisti SM-kultaan kauden parhaallaan 191. Junnila tuuletti villisti onnistunutta hyppyään.

Junnila on tuskaillut kesän aikana vauhtijuoksunsa kanssa, vaikka fyysisesti SE-nainen on tiennyt olevansa kovassa kunnossa. SM-kisoissa hän keskittyi juoksuun.

– Paino, joka minulta nousi harteilta, on ihan valtava. Hyppääminen on ollut niin vaikeaa ja tuskaista koko kesän. Se on inhottanut ja ahdistanut. Hyppy ei vain ole tullut, vaikka kaikkea on yritetty ja tehty.

Hopealle hypännyt Heta Tuuri ylitti 187 ja yritti uutta ennätystään 191.

– Minun pitää antaa Hetalle vähintään puolet tästä kullasta. Olen kilpailija luonteeltani ja kilpailu tuo minussa parhaat ominaisuudet esiin.

Junnila yritti voitan varmistuttua EM-rajaa 195. Hän oli vähällä mennä yli toisella yrityksellään, mutta rima putosi.

– Luulin, että se menee yli, mutta jalat olivat pikkuisen hitaat ylityksessä ja rima nappasi niihin kiinni.

Tamperelainen hyppää tällä kaudella vielä Ruotsi-ottelussa ja sen jälkeen yhden kisan Saksassa. SM-kisat antoivat loppukauteen hyvän signaalin.

– Jos pystyn tuottamaan samanlaisia hyppyjä, uskon, että EM-raja vielä menee.

Samuelsson joutui tyytymään taas hopeaan

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson lähti toista vuotta putkeen tilastokärkenä 100 metrin SM-finaaliin, ja toista kertaa oli tyytyminen hopeaan. Mitali tuli ajalla 10,47. Matka juostiin kevyessä myötätuulessa.

Voittoon juoksi Samuel Purola kauden parhaallaan 10,39. Purola tuuletti voittoaan villisti jo ennen maaliviivaa.

– Muut häipyivät näköpiiristä. En uskonut, että sillä matkalla enää ketään ohi tulee. Kerkisin jopa ajatella, tuuletanko vai enkö. Aika jäi vähän siitä, mitä olisin voinut juosta, jos olisin juossut loppuun, mutta onhan se hienoa voittaa tyylillä, Purola jutteli.

Samuel Purola (oik.) tuuletti voittoaan jo ennen maalia. Samuli Samuelsson (kesk.) joutui tyytymään hopeaan. Roope Saarinen (vas.) sijoittui neljänneksi.

Sileän erikoismiehet haastanut pika-aituri Elmo Lakka jäi finaalin viimeiseksi ajalla 10,79. Loppukilpailusta olivat poissa Eino Vuori ja Santeri Örn, jonka takareittä hoivattiin alkueräjuoksun jälkeen.

Matkan hallitseva Suomen mestari Viljami Kaasalainen ei ollut aikataulusyiden takia mukana lainkaan. Kaasalainen on vaihtanut päämatkansa 400 metriin, josta hän nappasi SM-hopeaa lauantaina.

Sunnuntaina Kaasalaisen tarkoitus on kilpailla 200 metrillä, mutta vielä lauantaina hän ei ollut täysin varma osallistumisestaan.

– Kunhan on sellainen olo, että pystyn tekemään ok-juoksun terveenä, tulen. Jos on riski huonolle ajalle tai loukkaantumiselle, en varmaan lähde 200 metrille, Kaasalainen kertoi.

Samuli Samuelsson on voittanut urallaan nyt viisi SM-kultaa, neljä hopeaa ja yhden pronssin ulkoradoilta.

Sillman yli 6 000 pisteen tahdissa

Pyrinnön Miia Sillman johtaa odotetusti seitsenottelua ensimmäisen päivän jälkeen. Sillman otteli ensimmäisen päivän ennätyssarjansa tuntumassa. Hän on kerännyt 3 571 pistettä. Toisena oleva Amanda Liljendal on yli 200 pisteen päässä.

Pika-aidoissa Sillman sivusi ennätyssarjansa aikaa 13,84. Korkeudessa hän jäi Napolissa ottellusta sarjasta neljä senttiä, mutta taisteli tulokseksi 179.

– Korkeudessa tuli odoteltua melkein puolitoista tuntia omaa hyppyvuoroa. Siinä meinasi vähän lässähtää. Mutta sain aika hyvin itseni läiskittyä liikkeelle, Sillman kertoi.

Kuulassa Sillman pukkasi 13,11. Päivän päätöslaji 200 metriä kulki aikaan 25,19. Kokonaisuutena Pyrinnön ottelija oli päiväänsä tyytyväinen.

Toisen päivän avaa pituushyppy, jonka vauhdinjuoksuun on tehty muutoksia kesällä.

– Pituudessa ei ole meinannut oikein juoksu kulkea. Lähden nyt lentävälle liikkeelle, kun aikaisemmin olen lähtenyt paikaltani. Vaasan rankingkisassa oli yksi hyvä hyppy, mutta se oli yliastuttu.

Kaksi vuotta sitten Sillman kiskaisi keihäsennätyksensä 50,07. Urheilija arvioi, ettei sellaiseen ole tällä kertaa rahkeita.

– Viisikymppistä en pidä realistisena. Jos saan heitettyä päälle 45 metriä, olen siitä iloinen. Taas olen saanut kamppailla vähän kyynärpään kanssa. Jos tuki tökkäisisi vahingossa oikein, kyllä keihäs lähtee, kuten enkkaheitossa.

Mikäli Sillman selviää sunnuntain lajeista tasolleen, tulokset enteilevät yli 6 000 pisteen ylitystä.