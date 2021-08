Daniel Kosonen hakee Suomen mestaruutta viime vuoden katkeran pettymyksen jälkeen – vaisujen tulosten takaa paljastui syy, jonka kanssa manageri Atte Pentikäinenkin on auttanut

Korkeushyppääjä Daniel Kososelle kelpaa vain SM-kulta Tampereen Kalevan kisoista. Arttu Mattila vei mestaruuden viime vuonna niukasti.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön Daniel Kosonen, 20, pystyi nauttimaan lauantaina korkeushypyn karsinnassa. Kosonen ylitti ensimmäisellään aloituskorkeutensa 198, mikä vei sunnuntain finaaliin.

Kalevan kisojen päätöspäivänä on luvassa kova revanssi, kun Kosonen hakee Suomen mestaruutta. Viime vuonna mestaruuden vei paremmalla pöytäkirjalla Arttu Mattila.

– Nyt se mestaruus napataan. Tappajan katse silmissä mennään finaalissa. Tänään oli vähän tällainen rentoilupäivä, Kosonen kertoi karsinnan jälkeen.

Kososen kesä lähti odotuksiin nähden vaisusti liikkeelle. Kauden pääkisasta, alle 23-vuotiaiden EM-kisoista mitali jäi saamatta, kun korkeudesta 214 tuli kolme pudotusta.

Elokuussa ilme muuttui. Kosonen vei Eltsun Tähtikisoissa ja nuorten SM-kisoista voitot Mattilan nenän edestä. Molemmissa kisoissa tamperelainen tavoitteli uutta ennätystään 222, mutta se jäi niukasti ylittämättä.

Syy nykyvireelle on selvä.

– Minulla ei ole ollut treenikauden aikana mitään ongelmia, joten ei se ainakaan treeneistä ole ollut kiinni, vaan se on ollut ihan päästä kiinni ja nyt on saatu pää kuosiin, Kosonen selvitti.

Nuori hyppääjä on saanut apua usealta taholta. Hän jutteli muun muassa managerinsa Atte Pentikäisen kanssa elokuun alussa.

– Hän psyykkasi minua puhelimen välityksellä. Hän käski muistaa, kuka olen ja mitä haluan.

Toinen iso apu Kososelle on ollut hänen äitinsä veljestä, joka on opiskellut urheilupsykologiaa ja tehnyt myös alan töitä. Kososen setä on lisäksi itse ollut huippu-urheilija lentopallossa.

Setä antoi Kososelle mentaalisia treenejä, joita nuorukainen kokeili ensimmäisen kerran ennen Eltsua.

– Se toimi, sain asenteen kuntoon. Kroppa oli kunnossa, mutta tuntui, etten syttynyt kisoihin.

Kosonen aikoi tehdä mentaaliharjoituksia vielä lauantai-iltana ja sunnuntaina ennen finaalia.

Miesten korkeusfinaali alkaa sunnuntaina kello 17.03. Aamulehti seuraa Kalevan kisojen tapahtumia hetki hetkeltä verkkosivuillaan.