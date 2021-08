Nuori maailmanmestari yllättyi, kun uransa päättänyt Ruuskanen halusi muistaa häntä erityisellä lahjalla: ”Eiköhän tälläkin keihäällä menestystä tule, kun on ollut mestarin kädessä”

Antti Ruuskanen ei osallistunut Tampereen Kalevan kisoissa keihäskarsintaan. Sen jälkeen hänelle pidettiin Ratinassa seremonia, jossa konkari ilmoitti uransa päättyvän tähän.

Aamulehti

Ratinassa kupli lauantai-iltapäivänä. Yleisurheilun Kalevan kisojen kuuluttaja kertoi, ettei viimeistä kauttaan heittävä Antti Ruuskanen, 37, osallistu ennakkotiedoista poiketen keihäskarsintaan.

Kun karsinta oli ohi, Ratinassa alkoi juhlallinen seremonia. Isolla näytöllä pyöri Ruuskasen uran kohokohdat. Koko keihään karsintaryhmä asteli stadionin pääkatsomon eteen ja heidän eteensä ilmestyi Ruuskanen keihäs kädessään.

Koostevideon päätyttyä Ruuskanen ilmoitti uransa päättyvän tähän. Häntä ei siis nähdä enää Ruotsi-ottelussa. Tämän jälkeen Ruuskanen pyysi luokseen viime viikolla alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden keihäässä voittaneen Janne Läspän. Konkari ojensi valko-violetin keihään Läspälle. Samalla hän siirsi konkreettisesti viestikapulan miesten keihäässä seuraavalle sukupolvelle.

Läspä kertoi seremonian jälkeen, ettei hän tiennyt huomionosoituksesta mitään etukäteen. Hän vaikutti perin yllättyneeltä Ruuskasen eleestä.

– Tämä on iso asia, että saa mestarilta keihään. Ruuskanen on heittänyt kuitenkin pitkälle. Tuntuuhan se hyvältä, Läspä kertoi Aamulehdelle.

Ruuskanen sanoi, että hän on heittänyt kyseisellä keihäällä yli 83 metriä. Välineen kisaennätys on kuitenkin saksalaisen Thomas Röhlerin, joka on viskannut keihään yli 91 metriin.

Läspän mielestä keihäs vaikutti hyvältä. Hän epäili, että väline päätyy hänelläkin kisakeihääksi.

– Antti on pärjännyt hyvin, eiköhän tälläkin keihäällä menestystä tule, kun on ollut mestarin kädessä.

Ruuskanen voitti urallaan kolme aikuisten arvokisamitalia: Euroopan mestaruuden, olympiahopeaa ja EM-pronssia.

– Totta kai Ruuskanen on kauan pärjännyt kansainvälisellä tasolla. On iso juttu, kun sellainen mies lähtee. Toivottavasti korvaajia tulee pian. Siihen pyritään, Läspä lupasi.

Kalevan kisojen karsinta ei sujunut nuorten maailmanmestarilla toiveiden mukaan. Läspän parhaaksi jäi 69,13 metriä, jolla hän karsiutui keihäsfinaalista. Karsintaraja oli 75 metriä.

Läspä kertoi, että viime viikon MM-matka Kenian Nairobiin tuntui vielä kehossa.

– En ole oikein palautunut reissusta vielä. Parempi näin päin, etten ainakaan lähde hajonneena treenikauteen. Tämä oli vähän sellainen välikisa. Kokeilimme, jos olisin päässyt finaaliin, Läspä sanoi ja jatkoi:

– Ensi kaudella seurava tavoite on heittää yli 80 metriä.