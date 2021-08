Tuttu valkovenäläinen hautasi Ruusuvuoren haaveet ATP-finaalidebyytistä – "Lähinnä ottaa päähän"

Suomalainen matkaa New Yorkiin ja kohtaa US Openin avauskierroksella Puolan Kamil Majchrzakin.

Winston-Salem/Helsinki

Tennisässä Emil Ruusuvuorella oli Yhdysvaltain Winston-Salemissa mainio mahdollisuus saavuttaa kaksinpelissä ensimmäinen suomalaispelaajan ATP-finaalipaikka yli kahdeksaan vuoteen, mutta toisin kävi. Suomalaiselle jo tutuksi vastustajaksi tullut Valko-Venäjän Ilja Ivashka hallitsi välieräottelua täysin ja pudotti Ruusuvuoren turnauksesta luvuin 6–2, 6–1.

– Oli kaikin puolin vaan todella huono matsi, ensimmäistä loppuottelupaikkaansa jahtaava Ruusuvuori sanoi pelin jälkeen STT:lle.

– Kokonaisuudessa turnauksessa oli monta hyvää matsia. Tällä hetkellä lähinnä ottaa päähän tämä matsi, mutta eiköhän se huomenna helpota.

Kolmannessa ATP-tason välierässään pelannut Ruusuvuori on maailmanlistalla 76. sijalla, kun Ivashka on 13 pykälää korkeammalla. Valkovenäläinen siirtyi kaksikon keskinäisissä kohtaamisissa 2–1-johtoon ja eteni ensimmäiseen ATP-finaaliinsa Ruotsin Mikael Ymeriä vastaan.

Suomalaispelaaja nähtiin edellisen kerran ATP-finaalissa toukokuussa 2013, kun Jarkko Nieminen ylsi loppuotteluun Saksan Düsseldorfissa.

Puolalaiskarsija vastassa New Yorkissa

Winston-Salemin turnaus oli 22-vuotiaalle Ruusuvuorelle viimeinen ennen ensi viikolla alkavaa Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta eli US Openia. Ruusuvuoren avausvastustaja New Yorkissa on karsinnat selvittänyt Puolan Kamil Majchrzak, joka on ATP-listalla 115:s.

Ottelu pelataan maanantai-iltana paikallista aikaa.

– On hyvä fiilis lähteä sinne, parantamaan ainakin tästä, Ruusuvuori ennakoi.

Tokion olympialaiset väliin jättänyt Ruusuvuori on esittänyt vahvoja otteita Yhdysvaltain-kiertueella. Majchrzak-ottelusta voi kuitenkin povata tiukkaa, sillä puolalainen eteni US Openissa kolmannelle kierrokselle kaksi vuotta sitten.

Ruusuvuori ylsi viime vuonna arvoturnauksen toiselle kierrokselle. Tämän vuoden US Openiin lisäsäpinää tuo tenniksennälkäinen newyorkilaisyleisö.

– Siellä on varmasti monta innokasta, jotka ovat aika pitkään venailleet ja olleet karanteeneissa sun muissa. Makeaa päästä sinne pelaamaan.