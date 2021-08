Naisten pika-aidat päätti Kalevan kisojen perjantai-illan Ratinassa. Reetta Hurske huristeli kotistadionillaan Suomen mestariksi odotusten mukaisesti. Kovimmista kilpakumppaneista Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Lotta Harala olivat pois, joten pöytä oli katettu Pyrinnön pikakiiturille.

Suomalaisessa yleisurheilussa on tapahtumassa riemastuttava käänne. Nuoria lupauksia pukkaa esiin useasta lajista. Naisaiturit olivat käänteen vetureina. He olivat 2018–2019 yleisurheilumme kuumimmat nimet. Nezirin, Kortteen ja Hurskeen esimerkki teki hujauksessa lajista kiinnostavan ja pikkunezireitä ja -hurskeita alkoi ilmestyä juoksuradalle.

Muut lajit seurasivat perässä. Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä nostivat kolmiloikan kansan suosikiksi. Silja Kosonen (moukari) ja Saga Vanninen (7-ottelu) ovat megaluokan lahjakkuuksia, joiden harppaus aikuisten arvokisojen mitalisteiksi lähivuosina tuntuu melkeinpä väistämättömältä.

Topi Raitasen esimerkin voimalla jopa menetetyksi luultu kestävyysjuoksu on yhtäkkiä, jos ei nyt täynnä lupauksia, niin ainakin näkymät ovat rohkaisevia.

Naisten pika-aidoissa on samaan aikaan tapahtunut toisenlainen käänne. Korte ja Neziri kamppailevat vammojen kanssa ja Hurskeen kehitys on pysähtynyt. Kesällä 2019 hän juoksi ennätyksensä 12,78 ja näytti siltä, että Hurske hätyyttää tänä kesänä 12,60:n tuloksia, mutta 13 sekunnin alitus on onnistunut vain kerran (12,96) sallituissa oloissa.

Buumin ollessa kuumimmillaan pika-aiturien mitali EM-kisoissa vaikutti jopa todennäköiseltä. Näillä näkymin finaalipaikkakin on kovan työn takana ensi vuonna Münchenissä. Kahdeksan eurooppalaista on juossut alle 12,80 tänä kesänä.

Toki naisten 100 metrin aitojen tilanne kansallisesti on yhä mainio: 13,60 alittajia on kahdeksan ja 14 sekunnin alle on juossut 16 naista. Lajissa on puolen tusinaa nuoria lupauksia, jotka voivat ensi kesänä siirtää ennätyksensä 13 sekunnin tuntumaan – kenties joku sen allekin.

Reetta Hurskeella on kuitenkin kauden jälkeen mietinnän paikka. Miten uran saisi taas nousuun ja juoksuun parin vuoden takainen rentous ja lento?

Hän yritti hakea viime syksynä uutta potkua Antti Haapakosken ohjeilla. Kun tuloksia ei alkanut heti kuulua, Hurske palasi Marjukka Suihkon suojiin.

Oliko päätös liian hätäinen? Jää arvoitukseksi, olisiko Haapakoski saanut vuodessa tai kahdessa hiottua Hurskeesta entistä timanttisemman menijän.

Nyt Hurske jatkaa Suihkon valmennuksessa kohti Müncheniä. Uran toinen Kalevan kisojen mestaruus antoi ainakin hyvän mielen. Voitto Ruotsi-ottelussa viikon kuluttua toisi suuhun vielä innostavan jälkimaun vaikeasta kaudesta.