Tässä kasvaa tulevaisuuden huippujuoksija – Eemil Helanderissa, 20, on samoja piirteitä kuin Lasse Virénissä

Perjantaina 20-vuotias Eemil Helander tavoittelee ensimmäistä aikuisten Suomen mestaruuttaan Kalevan kisoissa 5 000 metrillä. Sunnuntaina entinen hiihtäjä haastaa Topi Raitasen estejuoksussa.

Petäjävesi

– En tykkää asetella rajoja, mutta Eemil on todella lahjakas. Hänestä voi tulla aikuisena huippu-urheilija. Merkit viittaavat siihen, mutta tie on pitkä. Paljon asioita pitää tapahtua.

Noin kuvasi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) johtava asiantuntija Ari Nummela kolme vuotta sitten nuoren juoksija-hiihtäjän Eemil Helanderin kehityskaarta urheilijana.

Kolmessa vuodessa on tapahtunut paljon. Helanderista on tullut huippu-urheilija, mutta tie aivan terävimmälle huipulle asti on vielä kesken.

Helanderista, 20, olisi voinut kasvaa kelpo kilpahiihtäjäkin. Hän ehti jo voittaa nuorten sarjoissa lukuisia SM-mitaleita. Lukion jälkeen hän päätti jättää hiihdon ja keskittyä kestävyysjuoksuun.

Perjantaina hän lähtee listaykkösenä miesten 5 000 metrin juoksuun Kalevan kisoissa Tampereella.

– Voittoa lähden hakemaan. Se olisi ensimmäinen aikuisten mestaruus, Helander sanoo kotonaan Petäjävedellä.

Sunnuntaina hän kisaa Topi Raitasta vastaan 3 000 metrin estejuoksussa. Raitanen juoksee lauantaina esteet Timanttiliigan kisassa Pariisissa, josta hän kiirehtii Tampereelle kello 18.45 alkavaan Kalevan kisojen päätöslajiin.

Kisojen aikataulu on rakennettu niin, että Raitanen ehtii esteisiin.

– Topilla on kova urakka, sanoo Helander, joka toivoo itsekin juoksevansa jonain päivänä Timanttiliigassa.

Kovat ajat haussa

Siihen on vielä matkaa, vaikka Helanderin ennätykset ovat parantuneet tänä kesänä hurjasti. Heinäkuussa hän alitti ensi kertaa 14 minuuttia 5 000 metrillä (13.55,80). Vanha ennätys (14.20,69) parani lähes 25 sekuntia.

Alle 14 minuutin aikaan suomalaisjuoksijoista on tällä kaudella päässyt Helanderin lisäksi vain Eero Saleva (13.55,83).

Kahtena edellisvuotena Helander juoksi 5 000 metrillä SM-hopeaa, mutta ajat olivat vaatimattomia (14.29,23 ja 14.38,00).

– SM-kisoissa juostaan mestaruudesta, mutta haluaisin juosta tällä kaudella vielä myös kovia aikoja.

Päämatkallaan estejuoksussa Helander kohensi nuorten EM-kisoissa Tallinnassa ennätyksensä lukemiin 8.39,75. Vaikka ennätys parani yli kuusi sekuntia, tulos riitti neljänteen sijaan. Helander jäi pronssista vajaan sekunnin.

– Kisan jälkeen harmitti. Katsoin juoksun jälkeenpäin, ja siinä oli kolme parempaa juoksijaa kuin minä, olin niin loppu.

Samoihin, alle 22-vuotiaiden EM-kisoihin Helander pääse uudestaan kahden vuoden päästä, jolloin kilpailut pidetään Espoossa.

Eemil Helander näyttää nuorten olympiafestivaalien pronssimitaliaan neljän vuoden takaa. ”Kyllä tämä näyttää kunnon mitalilta.”

Nousi kuin Virén

Vaikka nuorten EM-mitalia ei vielä tullutkaan, mitaleita ja palkintoja Helanderilla riittää. Toistaiseksi arvokkain mitali on vuodelta 2017 nuorten olympiafestivaaleista Unkarista.

Helander juoksi 2 000 metrin esteissä pronssia, vaikka kaatui viimeisellä kuivaesteellä. Helander ponkaisi nopeasti pystyyn kuin Lasse Virén kuuluisalla olympiakympillään Münchenissä vuonna 1972.

– Refleksinomaisesti nousin äkkiä ylös, mutta polvi turposi. Olin hopeakamppailussa, Helander esittelee mitaliaan.

Vuonna 2019 Helander kaatui Ruotsi-ottelussa vesiesteessä.

– Tulee tiukkoja tilanteita, kun mennään porukassa.

Muutenkin Helanderissa on samoja piirteitä kuin Virénissä. Helanderin lepopulssi on matala: 33–34 iskua minuutissa. Virén on kertonut sen olleen käsipelillä mitattuna ”hieman alle 40 lyönnin”.

– Ja eikös Fourcadella ollut lepopulssi alle 30, Helander muistaa.

Totta, ainakin, jos on uskomista ranskalaisen ampumahiihtäjän Martin Fourcaden julkistamiin tietoihin 25 lyönnin leposykkeestä.

Helanderin valmentaja Ari Nummela on kertonut, että vastoin yleistä uskomusta alhainen leposyke ei automaattisesti tarkoita ihmisen olevan hyvässä kestävyyskunnossa.

– En ole niin tarkkaan perehtynyt, mistä tekijöistä alhainen syke tulee, mutta hapenottokykyni on aina ollut hyvä. Korkeimmillaan syke on noussut treenissä 215:een, vieläkin se nousee yli 200:n, Helander kertoo.

Alppimaja tutuksi

Nyt kun hiihto on jäänyt, Helanderille jää talvella enemmän aikaa juoksemiseen. Valmentaja Nummela on suunnitellut treeniohjelmaan myös korkeanpaikan leirejä. Nummela on tutkinut paljon vuoristoharjoittelua.

Kesällä Helander vietti kolme viikkoa ”korkealla” alppimajassa Pajulahdessa. Alppihuoneen hengitysilman happipitoisuus oli asetettu samalle tasolle kuin vuoristossa 2 200 metriä merenpinnan yläpuolella.

Tokion olympiakisoissa kahdeksanneksi juossut Raitanen oleili myös Pajulahdessa hetken, mutta hänen kohdallaan alppikokeilu ei onnistunut.

– Jos miettii kesän tuloksia, niin ehkä siitä oli minulle hyötyä. Ainakin kunto oli hyvä, vaikken huomannut, että olisin mitenkään sen takia lentoon lähtenyt. Kun tein sisällä kuntopiiriä, syke oli aluksi korkeampi kuin normaalisti, Helander kertoo kokemuksestaan Pajulahden alppioloista.

Eemil Helander edustaa Jyväskylän Kenttäurheilijoita. Seura tukee urheilijaa rahallisesti, kuten myös kotikunta Petäjävesi.

Lokakuussa Helander aloittaa varussotilaspalveluksen urheilujoukoissa Santahaminassa. Helander toivoo pääsevänsä puolen vuoden palveluksella, jotta harjoittelu voisi jatkua normaalisti ensi keväänä.

Helanderilla on jatko-opiskelupaikka Jyväskylän kauppakorkeakoulussa, jonne hän pääsi lukemaan taloustieteitä. Armeijan jälkeen edessä onkin muutto Petäjävedeltä Jyväskylään.

– Nyt on paljon muutoksia. Edelleen olen sitä mieltä, että oli oikea hetki keskittyä juoksuun. Siirtyminen aikuisten sarjaan kahdessa lajissa olisi ollut hankalaa. Ainakin juoksussa olen päässyt Suomen kärkeen. Samaan aikaan on katseet myös siellä Euroopan tasossa, Helander sanoo.

Ensi vuoden yhtenä tavoitteena on päästä aikuisten EM-kisoihin Müncheniin estejuoksussa. EM-raja on kahdeksan ja puoli minuuttia (8.30).

Helander ei pidä sitä mahdottomana. EM-kisaan otetaan 34 juoksijaa, joten rajaa ei välttämättä tarvitse edes alittaa.

Jos kehitys kehittyy, Münchenin EM-esteissä voidaan nähdä kaksi suomalaisjuoksijaa: Raitanen ja Helander.

Edellisen kerran Suomella oli kaksi miesestejuoksijaa EM-kisoissa Zürichissä vuonna 2014. Jukka Keskisalo oli kuudes (8.32,70) ja Janne Ukonmaanaho yhdestoista (8.42,45).

Miten hyvät juoksut ovat näkyneet muuten kuin tuloksissa? Ovatko sponsorit soitelleet?

– Itse olen pyrkinyt viemään sponsorikuvioita eteenpäin, mutta missään nimessä se ei ole ollut helppoa. Lisää tukijoita kyllä kaipaisin. Seuran ja Suomen Urheiluliiton tuki ovat toki parantuneet. Myös oma kunta Petäjävesi tukee rahallisesti, Helander sanoo.

Helander edustaa Jyväskylän Kenttäurheilijoita (JKU). Paikkakunnan oma seura on nimeltään Petäjäveden Petäjäiset.

– Mukava olisi edustaa Petäjäisiä, mutta JKU on ainoa järkevä vaihtoehto, kun valmentaja, tukihenkilöt ja treeniryhmä ovat siellä.

Miesten 5 000 metrin juoksu alkaa perjantaina Kalevan kisoissa kello 20.25. TV2 näyttää kisalähetykset suorana.