Tampere on ollut kotimaisen ja kansainvälisen urheilun mekka pitkään – ja siihen tulisi pyrkiä myös jatkossa

Ratinassa on tänä viikonloppuna hetkeen viimeinen mahdollisuus nauttia urheilun suurtapahtumasta, muistuttaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti

Aamulehti

Kyllä tamperelaisena kelpaa. Syitä tamperelaiselämän sietämättömään ihanuuteen on tietysti lukemattomia, mutta tällä kertaa tarkoitan kaupungin vallannutta urheiluhuumaa.

Tiistaina koettiin historiallinen hetki, kun Manse PP:n miehet voittivat Superpesiksen runkosarjan. Vain kerran aiemmin tamperelainen seura on juhlinut runkosarjan ykkössijaa pesäpallon pääsarjassa: vuonna 1942 Valtion Lentokonetehdas.

Manse PP:llä menee lujaa myös naisten Superpesiksessä, jossa tamperelaiset aloittivat keskiviikkona puolivälierät.

Tampere on ollut jo pitkään myös kansainvälisen urheilun mekka.

Hakametsässä kilpailtiin vasta nuorten karaten EM-mitaleista. Syyskuussa hallin valtaa lentopallon EM-kisojen alkulohko, jossa Suomi pelaa.

Aiemmin Ratinassa on päästy todistamaan Suomen jalkapallomaajoukkueen uutta nousua Teemu Pukin johdolla. Vuoden 2017 syyskuussa Suomi kaatoi Islannin, mikä oli joukkueelle käännekohta. Tampereella pelatessaan Huuhkajat voitti kuusi peliä putkeen. Voittokulku päättyi vasta Ratinassa viimeisimpänä pelattuun Italia-otteluun syyskuussa 2019.

Yleisurheilun maailmantähdet ovat tuikkineet Ratinassa ensin nuorten MM-kisoissa kesällä 2018, ja viimeisimpänä viime kesän Ruotsi-ottelussa.

Urheiluähkyssä on saattanut unohtua, että Ratinan stadionilla urheilun suurtapahtumien ilotulitus on hiljalleen hiipumassa. Helsingin olympiastadionin remontti on valmistunut, minkä vuoksi sitä pidetään tulevaisuudessa esimerkiksi Huuhkajien ja yleisurheilun Ruotsi-otteluiden pääpaikkana.

Tänään alkavissa yleisurheilun Kalevan kisoissa SM-mitaleista mitellään Tampereella 13 vuoden tauon jälkeen. Kisojen jälkeen saman kokoluokan urheilutapahtumia joudutaan stadionille hetki odottelemaan.

Balsamia haavoihin toki tuo sentään uusi Uros-areena, jossa pelataan ensi keväänä jääkiekon MM-kisat.

Uuden rakentamisen keskellä legendaarisia areenoita ei sovi kuitenkaan unohtaa, sillä esimerkiksi Ratina palvelee katsojia yhä hyvin. Tamperetta olisi syytä lobata aktiivisesti isojen kisojen pitopaikaksi, jotta kaikki huvi ei valu Helsinkiin. Eikä vähiten siksi, että täällä on osaavaa väkeä: suurkisojen järjestelyistä sataa lähes poikkeuksetta kiitosta.

Tavallisina vuosina suurtapahtumat tuovat mukanaan urheiluvirtojen lisäksi turistimassat. Se yhtälö ei kuulosta kovin huonolta koronakurimuksen jälkeen.

Ja tuottaahan se valtavaa innostusta myös katsojassa, kun urheilijat ylittävät itsensä radalla, rikkovat ennätyksiä ja voittavat mestaruuksia. En tiedä teistä, mutta ainakin minä kaipaan sitä iloa tässä koronan torjunnan loppukirissä.