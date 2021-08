Aino Tapola pitää järjettömänä tilannetta, jossa urheilija joutuu stressaamaan avustajatilannettaan tärkeimpiin kisoihin valmistautuessaan. Se on kuitenkin arkipäivää liian monelle vammaisurheilijalle sääntölinjauksen vuoksi.

Kansainvälisen paralympiakomitean (IPC) linjaus henkilökohtaisten avustajien käytöstä vaarantaa yhdenvertaisen kilpailun paralympialaisissa.

Näin kokee helsinkiläinen Aino Tapola, 24, joka osallistuu Tokiossa tiistaina alkavissa kisoissa pöytätennikseen.

Linjauksessa on kyse siitä, että IPC myöntää paralympialaisiin akkreditoinnin vain yhdelle avustajalle kahta vaikeavammaista urheilijaa kohden.

Se taas tarkoittaa sitä, että osa kilpailijoista valmistautuu uransa merkittävimpään urheilutapahtumaan ilman kunnollista avustusta.

– En voi käsittää, miten tähän maailmanaikaan tilanne voi olla tällainen, Tapola sanoo.

Yhdysvallat olisi lähettänyt kuuro­sokean uimarin Tokioon ilman henkilökohtaista avustajaa.

Urheilijoiden avustajatilanne sai maailmanlaajuista huomiota heinäkuussa, kun Rebecca Meyers, 26, ilmoitti vetäytyvänsä paralympialaisista. Yhdysvallat olisi lähettänyt kuuro­sokean uimarin Tokioon ilman henkilökohtaista avustajaa.

Meyersin henkilökohtaisena avustajana toimii hänen äitinsä. Se on mahdollistanut kolminkertaiselle paralympiavoittajalle ja kuusinkertaiselle mitalistille juuri sellaisen avustuksen kuin hän on toivonut ja tarvinnut.

– Ehkä hän on juuri sen takia tehnyt niin hyviä suorituksia, kun on pystynyt keskittymään olennaiseen asiaan, eikä siihen, miten selviää kisoissa, Tapola arvelee.

Rutiini arvossaan

Suomen paralympiakomitea kertoi Mayersin vetäytymisen jälkeen, että vaikeavammaiset suomalaisurheilijat saavat Tokioon riittävän määrän avustajia.

Onko määrä todellisuudessa riittävä? Siihen Tapola ei voi ottaa kantaa muiden puolesta, mutta omaan tilanteeseensa hän on tyytyväinen.

– Minulla on kisoissa oma avustaja. Koen pystyväni toimimaan siten kuin minulle on parhaaksi, hän sanoo.

Tapola lisää, että hänen avustajansa avustaa paralympialaisissa vain häntä. Hän ei myöskään tiedä, onko muilla Suomen joukkueen vaikeavammaisilla urheilijoilla yhteisiä avustajia.

Kotioloissa Tapolalla on useita avustajia, koska kukaan ei voi olla joka päivä töissä. Tokioon lähtevä avustaja on kiertänyt hänen kanssaan sekä kisoissa että leireillä.

– Tiedän homman toimivan hyvin näissäkin kilpailuissa. Kaiken kuuluu sujua kisoissa rutiinilla. Siellä ei tarvitse stressata, ettei joku arjen askare yhtäkkiä toimisikaan, Tapola sanoo.

– Avustajani kanssa hommat toimivat niin kuin pitääkin, ja voin keskittyä itse kilpailuun.

Absurdi tilanne

Tilanne, jossa urheilija joutuu stressaamaan avustaja-asiaa tärkeimpiin kisoihin valmistautuessaan, on Tapolan mukaan absurdi.

Kenenkään ei kuulu käyttää energiaansa pohtiakseen, pääseekö aamulla oikeaan aikaan ylös sängystä tai kuka tulee avustamaan kilpailutilanteessa.

–On hullua, että puhutaan huippu-urheilusta, mutta urheilijoille ei pystytä luomaan kisapaikoilla sellaisia edellytyksiä, että he pystyisivät tekemään huippusuorituksia.

Tapola kiersi pöytätenniskisoissa kilpakumppaninsa kanssa vuosina 2018–2019 yhteistä avustajaa käyttäen. Vuoden 2019 EM-kisoissa he päättivät kokeilla omaa avustajaa.

– Totesimme, että kun aikatauluja ei tarvitse sumplia, se helpottaa kilpailuun keskittymistä ja palautumista.

Pelkästään urheilijan aikataulu muuttuu merkittävästi, mikäli hän joutuu käyttämään yhteistä avustajaa, koska arjen askareet kestävät vammattomia kauemmin.

– Kohdallamme toisen täytyi herätä useita tunteja aikaisemmin, jotta kummatkin olivat valmiita kilpailujen alkaessa.

Tapola kertoo avustajatilanteen tarpeellisuuden herättävän toisinaan tietämättömyyttä myös paraurheilupiireissä.

– Ei ymmärretä, kuinka paljon apua vaikeavammainen henkilö saattaa tarvita tai miksi yksi avustaja ei voi auttaa koko liutaa vaikeavammaisia urheilijoita.

Sitäkään ei välttämättä ymmärretä, että kehitysvammainen huippu-urheilija tarvitsee apua hyvin erilaisissa asioissa kuin vaikeavammainen. Tapola kuitenkin muistuttaa avuntarpeen olevan niin laajaa, ettei sen tiedostamista voi edes vaatia jokaiselta.

– Yleisen ymmärtämisen näistä asioista pitäisi kuitenkin olla parempaa joillain vammaisurheilijoilla sekä niillä ihmisillä, jotka vastaavat meidän asioistamme.

Kuka vain ei voi auttaa

Kautta aikain ensimmäisenä suomalaisnaisena paralympialaisten pöytätennikseen osallistuva Tapola huomauttaa, ettei avustaja voi olla kuka tahansa.

– Kisoissa on muitakin akkreditoituja henkilöitä ja on vedottu, että he voivat auttaa tarvittaessa avustajien puuttuessa. Näin se ei kuitenkaan ole, Tapola sanoo.

– Jos joku tarvitsee apua suihkussa tai vessassa, niin auttamaan ei voi tulla aivan kuka tahansa, vaan juuri se henkilö, jonka urheilija on valinnut sitä hommaa tekemään.

Aino Tapola kilpailee Tokiossa ensimmäisissä paralympialaisissaan.

Kisat alkavat maailmanmestaria vastaan

Aino Tapola avaa Tokion paralympialaiset suomalaisten urheilijoiden kilpailusuoritusten osalta kovinta mahdollista mittaria vastaan.

Tapolan, 24, avausvastus on WS1–2-luokkien hallitseva maailmanmestari Seo Su-yeon. Tapola kohtaa 35-vuotiaan eteläkorealaisen ensimmäistä kertaa.

– On mukavaa päästä heti alkuun pelaamaan parasta vastaan, Tapola sanoo.

Aasiassa erittäin suosittu pöytätennis on paralympialaisten kolmanneksi suurin laji. Karsinta kisoihin oli armoton: esimerkiksi Tapolan luokassa on vain 12 pelaajaa.

Neljän kolmen hengen alkulohkon kaksi parasta etenee jatkoon, ja sen jälkeen vain voitot merkitsevät. Tapolan toinen vastustaja on puolalainen Dorota Buclaw, 43.

Sekä Tapola että Buclaw kilpailevat normaalisti WS1-luokassa, jonka rankingykkönen puolalainen on. Paralympialaisissa luokat WS1 ja WS2 on yhdistetty.

Tapola lähtee haastamaan Buclawia rohkeasti luokkansa parhaan pelaajan paikasta.

– Sen näkee sitten, pysyykö pää kasassa. Hänellä on kuitenkin kilpailukokemusta niin paljon enemmän kuin minulla, kisojen kokemattomimpiin kuuluva Tapola sanoo.

Hän varmisti paikkansa paralympialaisiin voittamalla kesäkuun alussa Sloveniassa järjestetyn karsintakilpailun. Tokiossa hänet on sijoitettu 11:nneksi.

Sekä Seo että Buclaw ovat sijoitettu suomalaista paremmin. Tapola kertoo kuntonsa olevan hyvä, sanoo lähtevänsä voittamaan kaikkia otteluitaan ja uskoo jatkopaikkaan.

– Sen jälkeen riippuu, ketä tulee vastaan. Siellä on monta pelaajaa, jotka voin voittaa, jos hermot pysyvät kasassa eikä isojen kilpailujen paine käy liian kovaksi.

Pieni etu

Tokiossa Tapola joutuu pelaamaan samassa sarjassa lievempivammaisten WS2-luokan urheilijoiden kanssa.

– Pingis on niin taktinen taitolaji, että fysiikalla ei ole niin suurta osuutta peliin varsinkaan näissä vaikeavammaisten luokissa, hän kertoo.

– Ykkösluokan pelaaja voi hyvin pärjätä kakkosluokassakin. Fyysinen etu, mikä kakkosluokan pelaajilla on, on ehkä 1–2 pistettä erässä.

Hyvänä esimerkkinä menestyjästä Tapola pitää juuri alkulohko­vastustajaansa Buclawia, joka oli pronssilla WS1–2-luokkien MM-kisoissa vuonna 2018.

Koronavirus­pandemia on tuonut omat haasteensa kisoihin valmistautumiseen, ja esimerkiksi kaikki Suomen joukkueen tapaamiset on toteutettu videoyhteyksin.

Kisapaikalla urheilijoita odottaa tiivis koronakupla. Erilaisten kännykkäsovellusten käyttö, kuumeen mittaus ja koronatestit ovat urheilijoille arkea sekä tällä että ensi viikolla.