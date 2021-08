Suomi kahmi mitaleja nuorten arvokisoissa – kriittiset vuodet ovat seuraavaksi edessä: ”Se näyttää olevan vahva ennustaja”

Suomi on voittanut tänä kesänä yleisurheilun nuorten EM- ja MM-kisoista jo 13 mitalia.

Suomen nuorten yleisurheilijoiden esiinmarssi arvokisoissa on ollut hurjaa seurattavaa tänä kesänä.

Kenian Nairobissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Suomen joukkueen urheilijat ovat voittaneet jo neljä kultamitalia jo yhden hopeamitalin. Suomi on mitalitaulukossa toisena, ja isäntämaa Kenia piti kärkisijaa mitalitaulukossa ennen sunnuntain lajeja yhdeksällä mitalillaan.

– Mitalimäärä on meille poikkeuksellisen kova ja erityisesti kultamitalien määrä on meille kaikkien aikojen kovin suoritus nuorten MM-kisoissa. Se on jatkumoa tavallaan sille, mitä tänä vuonna on muutenkin tapahtunut alkaen aikuisten hallikisoista saakka. Nuoret urheilijat ovat tehneet kovaa jälkeä ja urheilleet rohkeasti, Suomen Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni kommentoi Helsingin Sanomille nuorten menestystä ennen sunnuntain kilpailuja.

Sunnuntaina Suomen mitalisaldo kasvoi jälleen yhdellä kultamitalilla, kun Heidi Salminen voitti 400 metrin aidat ennätysajallaan.

Silja Kosonen voitti lauantaina moukarifinaalin kisaennätyksellä 71,64 ja otti mestaruuden neljän metrin erolla kilpakumppaneihin. Perjantaina Janne Läspä voitti keihäänheiton kultaa tuloksella 76,46, ja perjantain toinen mitali tuli seiväskisasta, jossa Juho Alasaari nappasi hopeaa tuloksella 535. Ensimmäinen kultamitali varmistui torstaina, kun Tampereen Pyrinnön Saga Vanninen voitti ylivoimaisesti seitsenottelun tuloksella 5 997.

Hyvät tukiryhmät

Finnin mukaan tämänvuotinen menestys Nairobissa on todella monen asian summa.

– Isossa kuvassa tässä on potentiaalinen ikäluokka kyseessä. Kun puhutaan MM-tasolla menestymisestä nuorissa tai aikuisissa, vaaditaan lahjakkuutta ja potentiaalia. Uskon, että urheilijoiden valmennus on kehittynyt hyvään suuntaan, ja urheilijat ovat osittain sattumalta ja osittain ohjattuna hyvässä valmennuksessa.

Finnin mukaan olennaista on myös se, että Nairobin mitalisteilla on ollut nuoresta saakka hyvät tukiryhmät ympärillään, mikä on tarkoittanut kokonaislaatuista valmennusta.

Janne Läspä on ammattivalmennuksessa Kuortaneella, missä hänellä on hyvä tukipalveluverkosto käytettävissään. Saga Vanninen on ammattivalmennuksessa Tampereella, missä hänelle on rakentunut valmennuskokonaisuus Urheiluliiton Tampereen valmennuskeskuksen avulla.

– Silja Kosonen ei ole ammattivalmennuksessa, mutta hänellä on valmennus hyvässä kunnossa. Juho Alasaari on myös Kuortaneella urheiluopistossa, ja vähän vastaavanlaisessa tilanteessa kuin Läspä. Se kuvastaa sitä kokonaisuutta, että urheilijat ovat hyvissä käsissä.

Finnin mukaan menestymistä edesauttaa se, että tänä vuonna yleisurheilijoiden keskuudessa on syntynyt rohkea urheilemisen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki joukkueessa.

– Emme ole viime vuosikymmeninä yleisurheilussa menestyneet, ja nyt jotenkin tuntuu, että rohkeus urheilla ja mennä tekemään kovaa tulosta on lisääntynyt. Arvokisamenestys on ollut kyllä poikkeuksellisen hyvää. Nuorten kisoissa on nyt tehty 2000-luvun parasta tulosta. 90-luvulla oli samantyyppistä.

Kovaa tulosta

Kaiken kaikkiaan Suomen nuoret yleisurheilijat ovat voittaneet tänä kesänä 13 mitalia, kun saldoon lasketaan tietenkin alle 20-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden EM-kisat, jotka järjestettiin Tallinnassa.

Alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Suomi oli mitalitilaston seitsemäs kolmella kultamitalilla, yhdellä hopealla ja yhdellä pronssilla. Alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Ilona Mononen voitti 3000 metrin juoksun, Silja Kosonen voitti mestaruuden moukarissa ja Saga Vanninen seitsenottelun. Onni Ruokangas otti keihäänheiton EM-hopeaa ja Anni-Linnea Alanen keihäänheiton pronssia.

Alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Topias Laine voitti keihäänheiton, Virtain Urheilijoiden Helena Leveelahti voitti hopeaa kiekonheitossa ja Kiira Väänänen otti pronssia moukarissa.

Raikas ilmapiiri

Urheiluliitolla on ollut kutakin ikäluokkaa tukemassa sama tukiryhmä ensimmäisistä nuorten kansainvälisistä kisoista aina viimeisiin saakka. Finni puhuu myös siitä, miten hyvä ilmapiiri on osaltaan auttamassa menestymistä.

– Nuorten arvokisoissa meillä on perinteisesti ollut hyvä ja raikas ilmapiiri. Ehkä enemmän on ollut haaste, miten saamme sen aikuisvaiheessa säilymään. Tuntuu, että tänä vuonna asiat ovat loksahtaneet hyvin paikoilleen niin halli-EM-kisoissa kuin Tokion olympialaisissakin.

Miten menestys nuorissa ikäluokissa voi siirtyä yleiseen sarjaan näillä urheilijoilla?

– Aika tarkkaan olemme selvittäneet ja analysoineet, millainen Euroopan huipulle johtava yleisurheilijan polku tavallisesti on. Yleensä 19-vuotiaana, eli tuossa Nairobin joukkueen ikäryhmässä, urheilijat ovat hyvällä tasolla, mutta eivät välttämättä ihan terävintä kärkeä. Hyvä taso voi tarkoittaa sitä, että on pistesijoilla tai lähellä sitä. Aika iso ennusmerkki on se, miten paljon pystyy nostamaan tasoaan alle 23-vuotiaiden ikäluokassa. Se näyttää olevan vahva ennustaja.

Nairobin mitalistien kriittiset vuodet ovat vielä edessä parin kolmen seuraavan vuoden aikana.

– Positiivista on se, että meillä on mitalistien takana valtava määrä urheilijoita pistesijoilla. Se antaa hyvät lähtökohdat nousulle aikuisten sarjassa Euroopan kärkitasolle. Niitä urheilijoita on melkein joka lajissa, mikä antaa meille tason leveyttä.

– Sitten on nähtävissä poikkeusyksilöitä. Sen tyyppisiä urheilijoita meillä on Nairobin joukkueessa kaksi. Silja Kosonen, joka on kaikkien aikojen kovin moukarinheittäjä ikäluokassaan ja Saga Vanninen, joka on jo hyvin lähellä aikuisten arvokisatasoa. Käytännössä hän rikkoi jo ensi vuoden EM-kisojen rajan.