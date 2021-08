Jamaikan Thompson-Herah kellotti historian toiseksi kovimman ajan naisten 100 metrillä

Tuore olympiavoittaja paransi Tokiossa juoksemaansa aikaa seitsemällä sekunnin sadasosalla.

Elaine Thompson-Herahin aika on historian toiseksi nopein aika naisten 100 metrillä. Hän

Jamaikan Elaine Thompson-Herah juoksi Eugenen Timanttiliigan kisassa naisten 100 metriä aikaan 10,54. Tuore olympiavoittaja paransi Tokiossa juoksemaansa aikaa seitsemällä sekunnin sadasosalla.

Thompson-Herahin aika on historian toiseksi nopein aika naisten 100 metrillä ja vain viisi sekunnin sadasosaa hitaampi kuin Yhdysvaltojen Florence Griffith Joynerin ME-aika 10,49 vuodelta 1988.

– Kisoihin palaaminen omalla ennätysajalla arvokisojen jälkeen on uskomatonta. Se merkitsee paljon, koska tehtäväni on innostaa kokonaista sukupolvea. Minulla on vielä lisää kilpailuja, joten en innostu liikaa. Minun täytyy jatkaa työni tekemistä, Thompson-Herah sanoi.

Eugenen kilpailu oli myös Yhdysvaltain olympiakarsinnat voittaneen Sha'Carri Richardsonin paluu radoille. Richardson joutui jäämään sivuun Tokion olympialaisista marihuanakäryn takia. Richardson jäi satasen viimeiseksi ajalla 11,14.

– Oli hienoa palata. Olen ollut kuukauden sivussa ja joutunut käymään läpi kaiken, mitä olen käynyt, en ole pettynyt itseeni. Tämä oli vain yksi kisa, ei viimeinen. Tiedätte, mihin pystyn. Teilatkaa minut ja puhukaa, mitä haluatte, koska olen palannut jäädäkseni, Richardson laukoi.

Jamaikalainen Shelly-Ann Fraser-Pryce ylitti maaliviivan toisena ajassa 10,73, ja Shericka Jackson oli kolmas ajalla 10,76.

Lyles kiitteli yleisöä

Miesten 200 metrillä amerikkalainen Noah Lyles viiletti voittoon kauden kärkiajalla 19,52. Tokiossa Lyles jäi pronssille. Olympiahopeamitalisti Kenny Bednarek oli toinen ajalla 19,80 ja Noah Lylesin veli Josephus Lyles kolmas ajalla 20,03.

Lyles kiitteli Eugenen yleisöä.

– En usko, että ymmärrätte, miten elotonta Tokiossa oli, kun siellä ei ollut yleisöä. Oli kuolemanhiljaista. Oli mahtavaa nähdä täällä paljon ihmisiä, jotka rakastavat yleisurheilua, Lyles kiitteli.