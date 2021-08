Mitalisadetta nuorten MM-kisoista! Juho Alasaarelle seiväshopeaa, kultakin oli lähellä – Silja Kosonen ja Aada Koppeli moukarifinaaliin

Seiväshyppääjä Juho Alasaari venyi hopealle seiväsfinaalissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Suomeen tuli perjantaina alle 20-vuotiaiden MM-kisojen toinen mitali Kenian Nairobista, kun seiväshyppääjä Juho Alasaari nappasi hopeaa tuloksella 535.

Alasaari ylitti viimeisellä yrityksellään 535 ilmavasti. Tämän jälkeen hän jätti korkeuden 540 välistä. Korkeudesta 545 Alasaari pudotti kahdesti ja jätti viimeisen yrityksensä huimaan ennätyskorkeuteen 550.

Alasaaren ennätys 542 on tältä kesältä.

Viimeisellä hypyllään Alasaari pääsi riman päälle, mutta pudotti sen selvästi.

Tallinnassa heinäkuussa käydyissä saman ikäluokan EM-kisoissa Alasaari jäi niukasti ulos mitaleilta. Hän sijoittui kisassa neljänneksi.

MM-kultaa voitti Valko-Venäjän Matvei Volkov. Hän ylitti viimeisellään 545. Mikäli Volkov ei olisi päässyt korkeutta yli, olisi Alasaari juhlinut mestaruutta. Volkov jätti korkeuksia väliin. Hän oli ylittänyt 530 ennen voittotuloksen selvittämistä.

Volkov on ylittänyt tänä kesänä 560.

Pronssia seipäässä otti Etelä-Afrikan Kyle Rademeyer. Hän pudotti kahdesti korkeudesta 540 ja jätti viimeisen yrityksen seuraavaan korkeuteen 545. Hetken näytti jo siltä, että Rademeyer onnistui ylittämään korkeuden, mutta rima putosi kevyen kosketuksen seurauksena. Rademeyerin tulokseksi jäi 530.

Seiväskisan ennakkosuosikki, Ranskan Anthony Ammirati ei päässyt yli aloituskorkeuttaan 530. Hän on tehnyt tänä kesänä ennätyksensä 572.

Suomen kisojen ensimmäisen mitali otti Tampereen Pyrinnön Saga Vanninen, joka otteli MM-kultaa torstaina pisteillä 5 997.

Molemmat suomalaiset moukarifinaaliin

Silja Kosonen tarvitsi vain yhden heiton ylittääkseen 60 metrin karsintarajan MM-kisojen moukarinheitossa. Kosonen heitti ensimmäisellä yrityksellään 68,46 metriä, mikä takaa paikan lauantaiseen loppukilpailuun.

Finaalissa nähdään myös Aada Koppeli, joka rikkoi karsintarajan toisella heitollaan. Koppeli lennätti moukarin 60,14 metriin.

Loppukilpailuun tiensä selvitti myös Ilona Mononen 1 500 metrillä. Mononen sijoittui toisessa alkuerässä viidenneksi ja lunasti finaalipaikan aikavertailusta tuloksella 4.29,68.

100 metrin aidoissa Sonja Stång ja Tanja Kokkonen juoksivat välieriin. Stång aitoi ajan 13,82. Hän oli eränsä kolmanneksi nopein ja lunasti suoran jatkopaikan. Kokkonen juoksi 13,97 ja otti oman eränsä viimeisen suoran jatkopaikan neljännellä sijallaan.

Miesten kymmenottelussa on kilpailtu kolmessa lajissa: 100 metrillä, pituushypyssä ja kuulantyönnössä. Tampereen Pyrinnön Aleksi Savolainen on kokonaistuloksissa neljäntenä 2 358 pisteellään. Ville Toivonen pitää sijaa viisi 2 297 pisteellään. Savolaisella on eroa kolmanteen sijaan 86 pistettä.

Savolainen on ollut Nairobissa ennätysvireessä. Hän juoksi 100 metrillä uuden ennätyksensä 11,22. Pituudessa hän venytti kevyeen vastatuuleen uuden ennätyksen 704. Edellisen ulkoratojen ennätyksensä 691 hän teki saman ikäluokan EM-kisoissa Tallinnassa.

Kuulassa Savolainen jäi ennätyksestään reilut puoli metriä tuloksella 13,91.

Kymmenottelussa on mukana kahdeksan urheilijaa.

