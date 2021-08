Ikaalisten Urheilijoiden pikajuoksija Samuli Samuelsson jahtaa tällä viikolla Tampereen Kalevan kisoissa tuplamestaruutta.

Samuli Samuelssonia on Kalevan kisoihin osallistuvista urheilijoista 100 metrin tilastokärki.

Suomen miespikajuoksijoilla kulkee paremmin kuin koskaan. Paitsi että kärkiurheilijat ovat tällä kaudella juosseet 100 ja 200 metrillä kaikkien aikojen tilaston kärkikymmenikköön, on taso myös poikkeuksellisen laaja. Peräti kahdeksan miestä on juossut 100 metriä aikaan 10,50 tai sen alle. 200 metrillä 21 sekunnin alittajia on kolme.